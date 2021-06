Errores presidenciales

Alberto Fernández ha incurrido en errores de gravedad al querer congraciarse con su visitante, el Presidente español Pedro Sánchez. México tiene el antecedente de dos civilizaciones valiosas: los aztecas y los mayas, expertas en arquitectura, astronomía, matemáticas etc. Y Brasil fue descubierto por el navegante portugués Álvarez Cabral dándole el nombre de Vera Cruz. Tiene gran parte de su territorio cubierto por selva pero no es su origen. El error de Colón de llamar “indios” a los aborígenes vino de creer que había llegado a las Indias y no de haber descubierto un nuevo continente como fue.

Pero, por si esto fuera poco, el presidente felicita al candidato peruano Castillo cuando aún no ha sido proclamado como tal, originando la lógica protesta del país.

Cuesta pensar que Alberto Fernández sea abogado y profesor universitario, pero un Presidente tiene que ser muy cuidadoso en lo que dice, porque involucra a todo el país en momentos en que Argentina no es muy bien vista en el mundo por su ”cristinismo” que lo lleva a asociarse con el izquierdismo internacional.