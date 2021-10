Entender el kirchnerismo

No creo en la mirada que vienen a hacerse ricos, que sus fundadores lo hayan hecho es algo de segundo orden. Piensan que su ideal de bien común bien vale la pena algunos sacrificios y mentiras, justifican y defienden incluso algunas dictaduras, (las que ellos ven como democracias superiores, regímenes de partidos únicos sin alternancia), saben que hay un precio, un mal necesario y lo consideran razonable por esto de traernos la felicidad y el paraíso.

Creen que tienen la verdad para solucionar los problemas.

Detrás de todo hay una buena intención, pero pierden mérito al omitir la enorme cantidad de evidencia que muestra claramente que el camino del progreso es otro.

No quieren mirar la realidad. No quieren ver que hay un país que está harto de penurias, de atropellos, de añoranza por la movilidad social ascendente, de gente que quiere emprender y no la dejan, gente con necesidad de trabajar y no la dejan, de padres que ven partir a sus hijos en busca de un mejor destino, no quieren ver un país en donde las reglas democráticas se deben respetar cuando ganan unos y no cuando ganan otros...

No toleran la democracia, no están en disposición de reconocer que es legítimo que hayan otras opciones que lleguen al poder ganando elecciones en democracia.

Por eso pienso que carecen de la sobriedad necesaria para liderar y que no existe ninguna supuesta superioridad moral de parte del kirchnerismo y en definitiva, por supuesto, que no tienen ninguna legitimidad para privarnos de nuestras libertades más básicas, como lo han estado haciendo durante años.