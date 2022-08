En recuerdo de una profesora de francés

Se ha designado con el nombre de profesora María Azura al Programa de Colaboración Franco-Argentina.

Aquí va mi homenaje de amigo, alumno suyo en la Alianza Francesa. Hoy gracias a ella y a otras profesoras de la institución puedo decir que hablo muy bien el idioma galo.

Con toda la emoción, la pronunciación acordándome de ella como amiga, compañera de tertulias y de algún hijo nacido casi simultáneamente con uno suyo.

Esos hijos que hoy estarán recordando a su mamá.

Alma y vida del programa de Colaboración Franco- Argentina. Me acuden a la memoria algunas frases –en francés- que seguramente darán marco a este homenaje de todos y de quien escribe a una amiga querida que ya no está: “Ne me quitte pas” dice la canción francesa. “No me dejes”, no nos ha dejado.

Vive en nuestros corazones.

*El autor es médico neumonólogo.