Nuevamente se realizarán elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo, para la elección de rector de la Universidad y de decanos para las distintas facultades, además de otras autoridades.

Y la política, por no decir la politiquería, se filtra en los claustros.

En la Universidad, ayer gobernaba el peronismo, hoy gobierna el radicalismo y mañana, ¿quién?

Mientras tanto, no se puede negar que nuestra querida Universidad Nacional de Cuyo no es la que solía ser unos cuantos años atrás, no lo neguemos ni miremos para otro lado.

Pregunto, ¿no sería mejor que las autoridades de la Universidad, rector, vicerrector y decanos fueran seleccionados por medio de un concurso público de antecedentes, académicos y laborales, nacional e internacional, para así tener la oportunidad de poder elegir a los mejores posibles y evitarnos las luchas políticas que nada tienen que hacer en un ámbito académico?

*El autor es Contador Público Nacional