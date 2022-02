El silencio de los que no tienen voz

Para qué repetir la respuesta de las operadoras de teléfono del año pasado y del anterior -”estamos en tiempos de pandemia”-, como si uno no lo supiera. Así, sigue sucediendo cuando se trata de un pedido desesperado y ni qué hablar si el pedido es por una persona muy mayor.

Al preguntar sobre esta triste experiencia que vivimos con mi madre, un secretario me refirió que, cuando el paciente tiene más de 50 años no se podían dedicar. ¡Nadie tiene derecho a decidir cuándo es el final de una persona, aunque así lo hagan en el primer mundo! Hice reclamos, con pocas respuestas en el Hospital El Carmen. Le habíamos explicado que en el hospital la atenderían mejor. ¿Quién, si aquí no viene nadie? Me contestó con sus lúcidos 93 años.

Luego de 2 días en la guardia, se arrancó la aguja del suero y nadie se había dado cuenta. Dos días después, luego de ver por la ventana, que colgaba la máscara de oxígeno, le comunico esto a la médica.

Unos instantes después me informa que mi madre había fallecido y tampoco nadie se había dado cuenta.

*La autora es Licenciada en Psicología. NT 239