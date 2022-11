El consumo de agua y los medidores

El presidente de Aysam dice en el diario que importará de China 19.500 medidores a un costo de 8 millones de dólares. En los 80/90, OSM SE colocó 20.000 en Godoy Cruz y Guaymallén a un costo de 2 millones de dólares.

En 40 años la inflación del dólar cuánto fue, ¿del 400%? Además, aquellos medidores de 2 millones, su relojería ya no sirve... A los 10 años superan el error tolerable y hay que cambiar la relojería interna. Lo peor es que ni esos ni ningún otro nuevo se pueden usar donde se coloquen para cobrarle a los usuarios por lo que consumen.

La Legislatura debe aprobar previamente un nuevo régimen tarifario por consumo medido, lo que no se hizo en los 80/90. ¿No sería más lógico lograr eso, antes que volver a tirar a la basura millones de dólares? Si el usuario se da cuenta que no le cobran por lo consumido, el medidor no sirve para nada. Sólo el bolsillo castiga.