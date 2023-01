El agua y una planta modular en Blanco Encalada

En los 80/90 se elaboró el proyecto ejecutivo de una planta modular en Blanco Encalada, con 2 m3/seg iniciales y posibilidad de ampliar a 3 veces y desde allí 2 acueductos por el Oeste hasta Las Heras. El radicalismo llamó a licitación la construcción de la planta no estando asegurado todo el financiamiento con Enhosa/BID. Con lo que al ganar el peronismo anuló todo. Se perdieron 2 años de trabajo en OSM, equivalente a 1,5 millones de dólares.

Además, para privatizar OSM se compraron y enterraron 20.000 medidores que costaron 2 millones de dólares y que no sirvieron para cobrar el agua medida, pues la Legislatura no aprobó nunca el nuevo régimen tarifario. Los medidores en 10 años dejan de ser precisos, por lo que ya no sirve ningún medidor colocado. Los políticos de turno que dirigían la empresa resolvieron hacer esa inversión porque era más “política”. Se desperdiciaron 2 millones de dólares y no se gastaron 750.000, que era lo que costaban grandes medidores para controlar las propias pérdidas de OSM SE.