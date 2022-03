Dudar en torno al cobro de Aysam

Hay un tema de Aysam que es muy injusto y donde no todos somos iguales ante la ley. Ellos dan servicio de agua y cloacas, pero en cambio nos cobran un impuesto encubierto.

Quienes tiene medidor, pagan por lo que consumen como corresponde, a los edificios de propiedad horizontal le hacen un cálculo con la fórmula que le envío tal cual me la han mandado, donde toman parámetros que no tienen nada que ver con el costo que tienen ellos del agua.

Para todos los que no tienen medidor, el cálculo es por esta fórmula: (Sup. terreno x tarifa gral. por m2) + (sup. cubierta x coeficiente antigüedad y calidad edificación)= $MMM x tarifa gral x m2 por agua y cloacas.

Cálculo totalmente injusto y demasiado caro, coeficientes calculados por la empresa no se sabe cómo, porque las construcciones se amortizan y pierden valor y ellos lo tomaron cuando se construyó y nunca más lo modificaron y el agua se derrocha por esa causa, como es tarifa fija y cara, nadie la cuida, lo que es gravísimo en esta emergencia hídrica en que estamos.