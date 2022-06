Donación de una biblioteca

En 2020 quise donar una biblioteca que poseía 2.000 libros y estaban sin ser utilizados en un lugar similar a un depósito. Deseaba buscar un lugar donde fueran necesitados, consultados y valorados. Encontré una entidad gubernamental, donde dictan cursos y estudios de todos los niveles. Me contacté con el director que dijo no tener muebles. Le contesté que se los donaba también. Eran altos con varios estantes y puertas corredizas de vidrio. Aceptó.

Fui a mi escribana por el acta de donación, él se presentó, dando todos sus datos, ultimando el día del acto y entrega de los libros. Llegó para dicho acto con una bibliotecaria y el chofer del taxiflet. Él mismo pidió una escalera y comenzó a desocupar cada mueble, colocando los libros en un mesón del lugar desordenadamente. La bibliotecaria estaba en otro salón lleno de libros y la escribana en otro lugar, también con libros, asombrada de las colecciones diversas y los autores distintos.

Cuando terminó de sacar libros, hizo una seña al chofer y ambos cargaron los muebles en la camioneta. Coincidentemente salió la bibliotecaria con dos pequeñas cajas de cartón con 4 o 5 libros cada una. -¿Sólo eso va a llevar? le dije, a lo que contestó -Allá no hay nivel para estos libros. Quedé alelada (muda).

En el momento no pude reaccionar. Antes de irse esta autoridad observó algo que le interesó y preguntó: -¿Este escritorio también me lo puedo llevar?- Sí (contesté). Nunca se lo ofrecí pero ya estaba en un momento donde no entendía lo que estaba sucediendo. Antes de irse me dijo: -Usted que tiene tanta experiencia, podría acercarse y dar una clase a los chicos, les va a hacer bien. Los presentes nos quedamos viendo cómo se iban.

Cuando me tranquilicé, llegué a dudar si era docente y a cargo de una entidad educativa. Hay situaciones inesperadas que nos superan. Hablé con las personas del depósito que se quedaron con todos los libros y les dije: Hagan lo que deseen con los libros, con dolor di vuelta la página y traté de olvidar saliendo del lugar, sin mirar atrás.

Emma Elisa Serre

DNI 2.513.939