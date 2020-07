Diálogos inútiles

Observamos atónitos la campaña anti mendocina que ha iniciado el PEN coludido con la provincia de La Pampa y ayudado por otras provincias.

El ministro De Pedro desarchivó el expediente de Portezuelo del Viento. El gobernador de La Pampa llora y presiona al presidente de la Nación, porque La Pampa siempre quiere sacar tajada del trabajo de Mendoza.

El presidente Fernández en una arrebato de incontinencia verbal dice que por el hecho de que un río nazca en una provincia no puede “hacer lo que le plazca”, demostrando con sus menciones equívocas no tener la más mínima idea de qué río se trataba.

No solo incontinente el señor Fernández, también amnésico. Se olvidó que como Jefe de Gabinete firmó el acuerdo de canje de juicio por aporte para obras, con el ex presidente Néstor Kirchner y el entonces ministro De Vido. El gobernador Suárez pide un laudo al Presidente. Me parece una ingenuidad. ¿El Presidente va a laudar a favor de Mendoza? Por favor.

Mendoza debe olvidarse de tanto diálogo infructuoso y exigir la ejecución del pago de reparación por la Promoción Industrial con la que fue perjudicada y demandar a La Pampa para que pague las regalías por los beneficios de Los Nihuiles.