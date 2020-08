Cuidar la mente en períodos de incertidumbre

Las consecuencias del virus y las medidas adoptadas para luchar contra su propagación implican importantes cambios en nuestras vidas. Experimentamos miedo, ansiedad y preocupación. En momentos como estos, nuestra salud mental se ve afectada. Espero de corazón que esta información le ayude a navegar mejor este tiempo de turbulencias, y recobre la serenidad perdida. Le sugiero gestos sencillos para resguardarse.

1. Cuidar el sueño. Dormir bien es fundamental para el organismo: la calidad del sueño refleja la calidad de nuestra vida.

2. “Dieta hipolamentativa”, personalmente le llamo así a la disciplina voluntaria de vivir libres de pensamientos negativos.

3. Practique la coherencia cardíaca. Es una técnica muy simple que permite gestionar el estrés y la ansiedad mediante la respiración consciente.

4. Estructure sus días desde la serenidad. Necesitamos de referencias temporales, ya sea a lo largo de la semana o en un mismo día.

5. Reconectar con la naturaleza. Mientras estamos en casa durante muchos días, puede resultar difícil no empezar a ahogarse.

Para aquellas personas que se han visto gravemente afectadas o sus empleos al atravesar una situación económica complicada. Será importante que intente distinguir entre: aquello que esté en sus manos, es decir, puede controlar y establezca estrategias concretas para afrontar y salir adelante. De aquello sobre lo que no tiene ningún control. Una vez identificados los aceptará y se liberará de esa presión. Eso significa, a pesar de no estar de acuerdo; lo comprende y reconoce que no puede cambiarlo.

Lo animo a que sea el faro que ilumina a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Transmitiendoles quietud y esperanza de que van a venir momentos mejores.

Mercedes Petri Carbonari

