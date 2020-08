Covid 19 versus buenas relaciones

En la vida cotidiana se ha producido un bache legislativo con referencia a derechos y obligaciones producidas por el efecto Covid 9. Voy a comenzar con relación derivada de las prestaciones de servicios vs. abonados. Cual fue la norma que rigió para zanjar diferencias producidas por la ausencia de prestación del servicio y la obligación de cumplir con el compromiso de abonar dicho servicio no realizado -por lógica por razones de fuerza mayor de ambas partes. De la relaciones comerciales también existen obligaciones nacidas de los contratos de alquiler, salarios, expensas y todo los relacionado a franquicias, pagos de honorarios por trabajos varios, vencimientos, prorrogas, valores al cobro. En la parte legal se han dictado normas postergando vencimientos de obligaciones fiscales y legales en algunas reparticiones y otras no han seguido el mismo camino, provocando situaciones anómalas por completo ya que las Reparticiones Públicas no responden con la celeridad y la coherencia necesaria entre la Nación y las provincias y hay además tramites personales que se tropiezan con inconvenientes de toda naturaleza, carnet de conductor, perdida de documentación, tramites, reclamos, denuncias varias, atención médica, certificados y seguros. Entiendo que se ha obrado con total empeño para la preservación de la salud de la población, pero np así para otros temas que he detallado a modo de ejemplo, o sea un “código de convivencia“ aplicando un sentido común, acompañado con normativas para poder solucionar todos los inconvenientes legales y personales que esta pandemia ha traído aparejada, y que entiendo han sido numerosos.