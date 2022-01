Capital y el carnet de conducir

Tengo el agrado de informar que, en la renovación de mi licencia de conducir, en la Municipalidad de la Capital, fui atendido muy bien con la contemplación y los cuidados existentes, debido a esta pandemia interminable.

Hago notar que no es la primera vez que me atienden con la premura que el caso requiere, no sólo a mí, sino a todos los que estábamos por ese trámite.

Hago notar que la espera fue mínima.

Por tal motivo, quiero dejar en claro, que, así como uno se queja por la atención a veces descortés de algunos lugares, es bueno y saludable resaltar la excelente predisposición cuando uno es bien atendido, como es el caso de esta parte de la Municipalidad de la Capital.

Uno se siente halagado.