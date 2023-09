Algo más sobre la Feria de América

Como me ocurre casi siempre cada mañana al abrir el diario Los Andes me encuentro con alguna nota que por su contenido me transporta a acontecimientos de mi niñez o adolescencia. Soy muy memoriosa y además defensora del diario papel. Tal vez por la edad siento más nostalgia y emoción con los temas que a veces eligen periodistas como F. Guerrero, C. La Rosa y otros más jóvenes que los conozco solo por sus nombres.

El miércoles 2/8 leí el título “A 70 años de la inauguración de la Feria de América”. Siento placer cuando se da importancia a algo que permanece en mis recuerdos. En este caso se menciona el pabellón 24 realizado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Cuando esto ocurrió yo tenía 10 años (diciembre de 1953) durante la gobernación de Carlos Evans. Mi padre Agustín Del Giusti era jefe de la zona Cuyo dependiente del ministerio mencionado, el responsable de esa obra.

Durante ese verano hasta su cierre en marzo visité muchas veces con mis padres ese stand, ubicado en calle Los Robles en el Parque General San Martín. Ahora que se desea poner en valor tomo conciencia de lo que significó para la provincia. En esa feria se presentaron 12 países, 10 ministerios, provincias y territorios nacionales, 1.100 expositores, más de 50 industrias. Estos últimos datos constan en el archivo del diario de 1953 (hemeroteca de la Legislatura). Posteriormente fue ocupado por el “boliche” Cuba y ahora dependencias de la Policía.