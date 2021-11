¿Es posible un Soda Stereo sin Cerati?

“¿Y si Soda Stereo se reuniera?”. La pregunta podría tener efectos infinitos para los fans del recordado grupo, uno de los más importantes del rock argentino.

Cuando Gustavo Cerati falleció en 2014, todo sueño de la reunión de un grupo que se había separado en 1997 y que sólo había cumplido el deseo de muchos para una gira en vivo 10 años más tarde, quedó definitivamente sepultada.

Sin embargo, rumores y declaraciones recientes han encendido las alarmas. Y es que el bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti parecen albergar el plan de reunirse para un grupo que, si bien no podría usar el nombre del famoso trío, sí sería "un pseudo Soda Stereo", según sus propias palabras.

Todo se suscitó a raíz del estreno del musical "Séptimo día", de la compañía Cirque Du Soleil, en Miami. Como se sabe, el grupo francés tomó a la banda argentina como motor de su elogiado espectáculo, estrenado el año pasado en Buenos Aires.

En medio de la gira, llegaron a los Estados Unidos, y esa fue la excusa para que la plataforma Walu.TV entrevistara a Zeta y a Alberti. Fue, entonces, cuando la pregunta surgió: "¿Hay posibilidad de que vuelvan a tocar juntos y de que busquen un reemplazo para Cerati?".

La respuesta aún causa sorpresa: "Si a lo que te referís puntualmente es si vamos a tocar o a hacer algo, la realidad es: no… y sí. ¿Por qué? Porque nunca pensamos en que Soda Stereo siga. Ya lo decía Gustavo, si alguna vez falta alguno de los tres Soda Stereo no sigue porque Soda Stereo éramos los tres", contó Charly Alberti. Sin embargo, adelantó que hay posibilidades de "continuar con una pseudo historia de Soda Stereo poniendo un cantante, ya sea Benito o cualquier otro".

El "Benito" aludido no es otro que el hijo de Gustavo, quien también se dedica a la música. Fue el joven cantante quien reaccionó públicamente, rechazando la posibilidad, pero arrojando un dato que da lugar para especulaciones: "¿No pensaron en quizás no hacer nada? Digo, dicen ahí mismo que Gustavo dijo que si no era los tres, no era. Además, no puedo hablar por Simón pero para mí no hay nada más despersonalizante que hacer algo así".

Ese "Simón", es, justamente, el que despierta interés. Pues se trata de Simón Bosio, hijo del bajista, también talentoso músico, en quien todo indica que están pensando para que asuma el papel de cantante en esta probable formación de dos ex Soda, sin su líder.

Tras ese ida y vuelta de declaraciones, ninguno de los involucrados ha vuelto a decir nada al respecto. Esto genera especulaciones y dudas en los admiradores de Soda Stereo (y de Gustavo Cerati) dispersos por el planeta. Pero el caso, además, es una buena excusa para recordar algunos otros casos, a veces fallidos, en que los integrantes de un grupo con un líder de gran peso, quisieron seguir adelante sin contar con él.

Sin voz

Grupos que intentaron seguir sin su líder

Queen: tras la muerte de Freddie Mercury el grupo editó un disco con grabaciones anteriores. Luego de muchos años, convocó para una serie de conciertos al cantante Paul Rodgers (gira de 2005), y luego grabó con él el disco The Cosmos Rock. Tras esa experiencia, otro ocupó su lugar: Adam Lambert.

INXS: Cuando el cantante Michael Hutchence murió en 1997 comenzó la decadencia del grupo australiano. La banda intentó seguir con cantantes invitados (Terence Trent D'Arby, entre ellos) y luego realizó un reality show para elegir un cantante: salió elegido el joven canadiense J. D. Fortune, en 2005. La banda terminó su actividad en 2012.

Bersuit Vergarabat: después de décadas de trayectoria, y de últimos años verdaderamente exitosos, el líder y vocalista principal del grupo argentino, Gustavo Cordera, dijo adiós a la agrupación en 2009. Parecía el fin de la Bersuit, pero en 2011, el grupo volvió con sus otros dos cantantes: Daniel Alberto Suárez y Germán Sbarbati.

Genesis: el admirado grupo se quedó sin Peter Gabriel a mediados de su carrera. Allí, tras titubeos, el baterista Phil Collins asumió el rol, que mantuvo por dos décadas. Tras su partida, la banda sumó a Ray Wilson como cantante, para el disco "Calling All Stations" (1997).

Black Sabbath: Tras una década en que forjaron los cimientos del heavy metal, los ingleses decidieron despedir a Ozzy Osbourne. El futuro, sin embargo, les sonrió: primero lo reemplazó Ronnie James Dio, a inicios de los 80. Luego siguieron otros más (incluso Ian Gillan), que no alcanzaron tanto éxito, pero que mantuvieron en pie el prestigio y el éxito de la banda.