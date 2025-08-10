10 de agosto de 2025 - 21:25

En campaña: Javier Milei prepara una gira por las provincias para respaldar a sus candidatos

La visita involucra a las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Entre Ríos. Mientras, el mandatario también organiza un acto en La Plata para lanzar la campaña electoral de LLA en Buenos Aires.

Javier Milei prepara una gira por las provincias para respaldar a sus candidatos.

Javier Milei prepara una gira por las provincias para respaldar a sus candidatos.

Foto:

TV Pública

El presidente Javier Milei afina su estrategia electoral y prepara una gira por las provincias. Se trata de la campaña oficialista de cara a las elecciones nacionales.

Leé además

Diputados: la oposición insistirá con los proyectos que rechaza el gobierno de Milei

Diputados: la oposición insistirá con los proyectos que rechaza el gobierno de Milei

Por Redacción Política
Javier Milei respaldó el sistema cambiario y aseguró que la suba del dólar no afectará los precios

Javier Milei respaldó el sistema cambiario y aseguró que la suba del dólar no afectará a los precios

Por Redacción Economía

Desde Casa Rosada aseguran que el presidente tiene previsto viajar a varias provincias -de la región centro del país en gran parte- para apuntalar a sus candidatos. “Es la instancia más importante de todas porque es lo que va a determinar si podemos hacer las reformas de fondo”, manifestaron desde Nación, según reportó TN.

De esta manera, la mesa electoral de La Libertad Avanza (LLA) pone la mira sobre las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos. En las primeras tres, el oficialismo competirá contra los armados de los mandatarios Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Osvaldo Jaldo y en las últimas se alió con Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio.

Además aseguraron que el jefe de Estado también puede visitar Chaco y San Luis en línea con las alianzas con Leandro Zdero y Carlos Poggi. Cabe destacar que la encargada de definir los detalles es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con el asesor Santiago Caputo y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Javier Milei cerró un nuevo evento de la Fundación Faro
Javier Milei organiza un acto en La Plata.

Javier Milei organiza un acto en La Plata.

En ese marco, en un sector del oficialismo no descartan que el primer mandatario también desembarque en La Rioja, donde compitió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en las elecciones de 2023. “La idea es que Milei viaje a las provincias con más población y después esté donde haga falta un refuerzo”, detallaron al citado medio.

Javier Milei desembarcará en La Plata

El próximo jueves, según reportó La Nación, el presidente desembarcará en La Plata para dar inicio a la campaña electoral de LLA en la provincia de Buenos Aires. El acto está previsto en el Teatro Atenas, donde el líder libertario buscará consolidar su presencia y capitalizar el crecimiento de su espacio político en una región clave para las elecciones.

En campaña, la estratégica apunta a posicionar a Milei y su coalición como protagonistas principales en el escenario local, ampliando su influencia más allá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La elección de La Plata no es casual: se trata de un distrito con gran peso electoral y un público receptivo a las propuestas libertarias.

Esta presentación en la ciudad se muestra como un ensayo para lo que será la batalla electoral provincial en los próximos meses.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Es falso el video en el que Axel Kicillof contesta: Hoy no tengo una propuesta, tenemos que buscarla

Es falso el video en el que Axel Kicillof contesta: "Hoy no tengo una propuesta, tenemos que buscarla"

Por Reverso
Política en Off. El presidente de la UCR de Mendoza Andrés Peti Lombardi y el titular de La Libertad Avanza Mendoza, durante la presentación del frente electoral que compartirán los dos partidos.

Política en Off: el salto de De Marchi, los radicales tentados por la oposición y la bronca de Vadillo

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei enojado.

Alerta mandriles: Milei promete controlar su lengua indómita

Por Rubén Valle
La ex presidenta Cristina Kirchner se reunió hoy en su domicilio con referentes de Derechos Humanos y dirigentes del peronismo tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Cristina Kirchner criticó a Milei tras la cadena nacional: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Por Redacción Política