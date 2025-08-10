En campaña: Javier Milei prepara una gira por las provincias para respaldar a sus candidatos

El presidente Javier Milei afina su estrategia electoral y prepara una gira por las provincias. Se trata de la campaña oficialista de cara a las elecciones nacionales .

Javier Milei respaldó el sistema cambiario y aseguró que la suba del dólar no afectará a los precios

Desde Casa Rosada aseguran que el presidente tiene previsto viajar a varias provincias -de la región centro del país en gran parte- para apuntalar a sus candidatos. “Es la instancia más importante de todas porque es lo que va a determinar si podemos hacer las reformas de fondo” , manifestaron desde Nación, según reportó TN.

De esta manera, la mesa electoral de La Libertad Avanza (LLA) pone la mira sobre las provincias de Córdoba , Santa Fe, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos. En las primeras tres, el oficialismo competirá contra los armados de los mandatarios Martín Llaryora , Maximiliano Pullaro y Osvaldo Jaldo y en las últimas se alió con Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio .

Además aseguraron que el jefe de Estado también puede visitar Chaco y San Luis en línea con las alianzas con Leandro Zdero y Carlos Poggi . Cabe destacar que la encargada de definir los detalles es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , junto con el asesor Santiago Caputo y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem .

En ese marco, en un sector del oficialismo no descartan que el primer mandatario también desembarque en La Rioja , donde compitió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en las elecciones de 2023. “La idea es que Milei viaje a las provincias con más población y después esté donde haga falta un refuerzo” , detallaron al citado medio.

Javier Milei desembarcará en La Plata

El próximo jueves, según reportó La Nación, el presidente desembarcará en La Plata para dar inicio a la campaña electoral de LLA en la provincia de Buenos Aires. El acto está previsto en el Teatro Atenas, donde el líder libertario buscará consolidar su presencia y capitalizar el crecimiento de su espacio político en una región clave para las elecciones.

En campaña, la estratégica apunta a posicionar a Milei y su coalición como protagonistas principales en el escenario local, ampliando su influencia más allá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La elección de La Plata no es casual: se trata de un distrito con gran peso electoral y un público receptivo a las propuestas libertarias.

Esta presentación en la ciudad se muestra como un ensayo para lo que será la batalla electoral provincial en los próximos meses.