"Un Toque de Conciencia": la iniciativa de Sancor Salud para acompañar y cuidar la salud de las mujeres

En vísperas del 19 de octubre , Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Prevención Salud , a través de Sancor Salud , lanzó su programa “Un Toque de Conciencia”. La iniciativa está destinada principalmente a mujeres mayores de 40 años , con el objetivo de acercarles la posibilidad de realizarse mamografías y ofrecer acompañamiento emocional durante todo el proceso.

El lanzamiento se realizó en un hotel céntrico de la Provincia de San Juan, con una charla abierta al público donde se destacó la importancia de la detección temprana , el empoderamiento en el cuidado de la salud y la contención profesional y humana en cada etapa.

El doctor Lisandro Benito Gil , titular de la Sociedad Argentina de Mastología, visitó San Juan para brindar detalles del programa y reflexionó sobre el impacto de estas campañas:

“Estamos todo el tiempo transmitiendo el mensaje en octubre. Estuvimos realizando esta campaña en Rosario, el sábado vamos a Gálvez, ahora estoy acá en San Juan y las charlas siguen en varios lugares más, y es muy rico”, expresó.

“Siento que estamos atormentando un poco a la mujer, es irónico, pero real. Lo hacemos porque esta información llega a mucha gente. Lo más importante es que las mujeres entiendan qué les pasa en el cuerpo: si tocan algo, que accedan al médico y no esperen tres años. Octubre siempre es un llamador para nosotras, porque de acá surge una ola de conciencia que continúa en los meses siguientes”, agregó Benito Gil.

Por su parte, Julieta Cardellino, médica auditora de Prevención Salud, explicó los alcances del programa:

“Desde Prevención Salud estamos trabajando en nuestro programa preventivo Un Toque de Conciencia. Hemos llegado a más de 15.000 afiliados con programas de prevención y buscamos contactarnos con aquellas afiliadas mayores de 40 años que no se hayan hecho su control en el último año”.

“Un Toque de Conciencia es un programa integral: no solo las contactamos para concientizarlas sobre la importancia de la mamografía anual, sino que también las ayudamos a gestionar los estudios y acceder a turnos con ginecólogos de confianza”, señaló.

Además, Cardellino subrayó el rol de la contención emocional dentro del programa:

“Contamos con un equipo interdisciplinario formado por psicólogos y asistentes sociales que acompañan al afiliado y su familia en situaciones complejas de salud, siempre desde la contención emocional”.

“Promovemos el uso de herramientas tecnológicas para agilizar trámites, pero sin perder de vista lo humano, porque la salud es un terreno profundamente sensible”, sostuvo.

Tanto Benitez Gil como Cardellino remarcaron que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, con más de 22.000 casos nuevos y 6.100 muertes anuales en el país. A pesar del aumento en los diagnósticos, se destaca que la detección oportuna puede permitir tratamientos menos invasivos y tasas de curación superiores al 80%.