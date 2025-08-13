Barrio para mayores de 60 en Luján de Cuyo: dónde es y qué servicios de bienestar incluye

Gardens Life es un barrio exclusivo para adultos mayores de 60 años , ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza , pensado para quienes buscan seguridad, confort y una vida activa. Sus viviendas de una sola planta ofrecen espacios amplios, luz natural y ventilación, creando un ambiente cómodo y funcional para la vida diaria.

“ En la edad plateada, las personas pasan más tiempo en casa, por eso priorizamos seguridad, salud y alegría ”, explica Paula Sánchez , gerente comercial de Gardens Life. Este enfoque se refleja en cada detalle de las casas y en los servicios del barrio.

Cada hogar en Gardens Life fue diseñado pensando en la movilidad y confort de los mayores . Los baños cuentan con espacio y sanitarios altos , y los pasillos son amplios para permitir el uso de sillas de ruedas si es necesario. La cocina y el área de lavado están integradas y optimizadas para facilitar las tareas cotidianas.

La tercera etapa estará disponible entre febrero y marzo.

Paula Sánchez comenta: “Hacer una casa en una sola planta con espacios más amplios y funcionales, sin escalones y con mesadas más profundas, permite que los residentes tengan un libre desenvolvimiento dentro de la casa”. Este tipo de diseño asegura autonomía y seguridad para quienes habitan las viviendas.

Además, las unidades incluyen living comedor, dos habitaciones, vestidor, baño con antebaño y calefacción central , garantizando confort y practicidad. Los patios permiten disfrutar del aire libre sin salir del barrio, favoreciendo el bienestar físico y mental.

Garden Life_06 Las casas ofrecen servicios esenciales ya incluidos para mayor confort. Marcelo Alvarez

Garden Life_07 Cada vivienda cuenta con calefacción central, horno empotrado y patio amplio. Marcelo Alvarez

Garden Life_13 El proyecto promueve un estilo de vida activo y saludable para sus residentes. Marcelo Alvarez

Espacios comunes y actividades para una vida activa

Los espacios comunes de Gardens Life incluyen SUM, gimnasio, pileta techada y atemperada, parrilla y cocina equipada. Estos lugares fomentan la vida comunitaria y la interacción entre vecinos, creando un entorno social seguro y agradable. Todas estas instalaciones y actividades, como yoga, gimnasio y pileta, están incluidas en el valor de las expensas, lo que facilita que los residentes disfruten de ellas sin costos adicionales.

“En la alegría hacemos mucho hincapié en este lugar para disfrutar, como el SUM y la pileta. Armamos un cronograma de actividades mensuales con juegos, charlas con especialistas y eventos recreativos”, dice Paula Sánchez. Esto permite que los residentes mantengan un estilo de vida activo y compartan experiencias con personas de intereses similares, sin preocuparse por costos extras.

Además, un coach profesional coordina actividades físicas adaptadas, yoga, gimnasia low impact y ejercicios de elongación, pensando en la salud integral de los mayores. “Les enseñan movimientos adaptados, que ayudan al movimiento cotidiano”, agrega Sánchez. La inclusión de estas actividades en las expensas refuerza el concepto de bienestar integral dentro del barrio.

Garden Life_17 Contactando al equipo comercial se puede consultar sobre planes de pago. Marcelo Alvarez

Garden Life_18 Las expensas incluyen actividades como yoga, gimnasio y pileta. Marcelo Alvarez

Garden Life_20 El barrio combina áreas verdes con espacios recreativos y sociales. Marcelo Alvarez

Garden Life_15

Entrega de unidades y accesibilidad

La primera y segunda etapa de Gardens Life ya fueron entregadas; de la segunda quedan solo 2 casas disponibles. La tercera etapa se proyecta para febrero-marzo con 13 unidades más, con viviendas desde 170.000 dólares.

Cada unidad está equipada con horno empotrado, anafe, extractor y calefacción central, cuenta con patio amplio y todos los servicios incluidos en las expensas, asegurando comodidad y bienestar desde el primer día.

Paula Sánchez explica: “Hoy la primera etapa está cubierta y el 50% de la segunda etapa está habitada. Nos quedan sólo 15 casas para entrega en 2026. Todas las unidades son iguales, con 185 m² de terreno y 120 m² cubiertos, con living comedor, cocina integrada, dos habitaciones, vestidor y baño con antebaño”.

Los interesados pueden contactar directamente con el área comercial al 261-205-7560 para conocer opciones de financiación adaptadas, pero todas las casas mantienen un enfoque en autonomía, seguridad y comodidad, fundamentales para el bienestar de los residentes.