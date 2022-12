Los millennials son los que más dificultades tienen para conseguir empleo

Adecco Argentina, líder mundial en consultoría integral de recursos humanos, informó que los adultos pertenecientes a la generación millennial poseen una gran dificultad al momento de ingresar al mercado laboral. Algunos de los obstáculos que la agencia destacó, son: el enfoque incorrecto que priorizan los individuos en entrevistas laborales, sus altas expectativas y la falta de experiencia.

La generación millennial, cuya clasificación abarca nacidos entre 1980 y 1999, se caracteriza por ser nativos digitales. El hecho de desarrollarse libremente frente a diferentes tecnologías, les ha permitido repensar las formas y condiciones de trabajo actuales.

Sin embargo, pese a la demanda de millennials en lugares de trabajo que necesitan de sus conocimientos para ganar experiencia y ocupar los puestos de las generaciones anteriores, este grupo etario es el que mayor tasa de desempleo presenta.

En un informe acerca de empleabilidad joven realizado por Adecco y la ONG Cimientos, se destacó que el 46% de las empresas tiene dificultad para encontrar el perfil joven que requiere. Esto se debe, en gran parte, a que muchas empresas no presentan políticas o programas de primer empleo. Se reveló que a un 83,2% de los jóvenes que busca trabajo, se les presenta como principal dificultad el requisito de experiencia previa.

Adecco hizo hincapié por un lado, en que, al momento de llegar a una entrevista de trabajo, los entrevistados suelen centrarse en sus necesidades laborales. Señalan que un enfoque correcto, estaría encauzado en pensar cómo se beneficiarían los empleadores al contratarlos.

Al momento de presentarse para aplicar a determinado puesto, el interesado puede comenzar sugiriendo cómo resolvería determinados problemas que tenga la empresa, sus iniciativas, cómo optimizaría el desarrollo de trabajo o, incluso, sus propuestas para hacer mejor uso del presupuesto de la compañía.

Por otro lado, las expectativas que tenga cada persona son un factor importante a tener en cuenta a la hora de ingresar al mercado laboral. De acuerdo con Adecco, “los millennials confían demasiado en lo que pueden esperar”. Es decir, que presentan, en algunos casos, un exceso de confianza que no les permitiría ver a largo plazo. Tienden a desestimar oportunidades de trabajo en empresas que no se adecuan a su ideal porque no perciben que una vez allí pueden progresar, ganar experiencia y continuar su crecimiento profesional.

“Nadie quiere ser asistente, pero siempre es mejor que no tener un trabajo y la actitud con la que se desempeñen puede llamar la atención de los líderes y dar paso a nuevas oportunidades”, aconsejan desde la agencia.

“Para obtener esa experiencia es probable que tengan que asumir un puesto que no sea su ideal, pero deberían hacerlo en una empresa con potencial de crecimiento”. Foto: Matheus Bertelli / Imagen Ilustrativa.

Otro aspecto que destacaron, fue que muchos millennials presentan habilidades teóricas o académicas, pero en muchos casos carecen de habilidades básicas para desenvolverse en un puesto de trabajo, como la comunicación y la organización. Esto podría deberse a que se han centrado, mayoritariamente, en sus estudios pero no han podido adquirir las mencionadas habilidades que vienen con la experiencia laboral.

Como ya se mencionó, los reclutadores buscan individuos con experiencia y esto, para una persona que está ingresando al ámbito laboral o que está finalizando sus estudios universitarios puede desmotivar. Sin embargo, desde Adecco señalan que “para obtener esa experiencia tan importante, es probable que tengan que asumir un puesto que no sea su ideal, pero deberían hacerlo en una empresa con potencial de crecimiento”.

En un panorama como el actual, de trabajo competitivo y saturado, aconsejan incursionar en profesiones emergentes y desarrollar habilidades necesarias para estas. “Es importante que los jóvenes puedan crecer en habilidades que mejoren su empleabilidad y que las empresas los acompañen en el proceso apostando a su formación y recordando que todos alguna vez arrancamos de cero. Para ello, es fundamental que los líderes senior y los equipos de talento reconozcan su rol cerrando la brecha que existe entre la educación y el empleo”, señaló Alexandra Manera, Directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina & Uruguay.

“El objetivo es construir un mercado laboral inclusivo en el cual los empleadores puedan encontrar el talento joven que requieren para crecer y los jóvenes vivan su inserción como una etapa que, lejos de frustrarlos, los entusiasme y motive a desarrollarse” finalizó Manera.

También, la agencia rescató la importancia de las redes sociales y cómo desempeñar de forma óptima estas herramientas. Una ayuda que sugirieron, es que los millennials deberían crear perfiles en plataformas destinadas a la búsqueda laboral, como LinkedIn, para aumentar sus posibilidades de empleo. Allí, pueden escribir sobre sus estudios, intereses, cursos o seminarios que hayan tomado y captar la atención de posibles empleadores.

Por último, Adecco motivó a esta generación a no perder la esperanza. El hecho de que conseguir un empleo sea difícil no significa que sea imposible. Recomiendan “mantenerse informado sobre el mercado laboral, controlar las habilidades que necesitan para desarrollar y mantener una actitud positiva”. Esta es la clave que los ayudará a progresar.