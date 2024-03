Farmacity ofrecen empleo en Mendoza: cuántos puestos vacantes hay y cómo aplicar

La organización nacional fundada en 1997, Farmacity, ofrece empleo en sus sucursales de Mendoza para diez personas con gran interés en la moda, la belleza y predisposición para la atención y asistencia de clientes. Entre los principales requisitos para trabajar en la empresa y disfrutar de sus beneficios, se explicita la disponibilidad horaria y la mayoría de edad.

En una publicación realizada por medio de la plataforma de empleos Bumeran, la organización líder en el mercado argentino informó que se encuentran en la búsqueda de Vendedores/as Asesores/as part time de Belleza para ocupar diez puestos vacantes en Zona Mendoza.

La empresa, que también se encuentra conformada por Simplicity, Get The Look y The Food Market, detalló que buscan perfiles apasionados por “la moda, la belleza, el diseño y el arte”.

Con esto en mente, los candidatos que deseen desarrollarse en esta posición se encontrarán con los desafíos de brindar un servicio de excelencia y calidad a nuestros clientes y pacientes; comprender y generar acciones que mejoren la experiencia de compra, colaborar de forma proactiva y organizada para alcanzar los objetivos de la tienda y generar relaciones de colaboración, favoreciendo el buen clima del equipo.

Farmacity ofrece un ambiente laboral diverso y respetuoso, pero también ofrece a su personal diferentes beneficios:

Salario según convenio + Incentivo de Ventas,

Día de cumpleaños libre,

17 días de vacaciones,

Disponibilidad de infusiones en tienda,

Descuentos en nuestras sucursales y compras online de Farmacity, Get The Look, Simplicity y The Food Market,

Descuentos corporativos en gimnasios, cines, teatros, viajes, restaurantes, spas y otros rubros.

Los requisitos que deberán cumplir quienes deseen aplicar a un puesto en las sucursales de Farmacity en Mendoza, son la mayoría de edad, contar con disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, tener experiencia en ventas personalizadas y conocimientos del mundo de la belleza/moda (maquillaje, dermocosmética, cosmiatría, fragancias, etc).

Cómo aplicar a un puesto vacante en Farmacity

Las personas interesadas en formar parte del staff de Farmacity en las sucursales de la provincia, deberán ingresar a la oferta laboral publicada en el sitio Bumeran.

Una vez allí, los postulantes podrán acceder a la descripción de la vacante y, a continuación, deberán ingresar el sueldo bruto pretendido para el puesto de Vendedores/as Asesores/as para poder continuar con la postulación.

Luego de hacer clic en el botón “Postularme”, el usuario deberá ingresar con su cuenta de Bumeran -en caso de no contar con una, también podrá crear un perfil con su correo electrónico o su información de LinkedIn- y cargar su CV. Por último, solo queda cargar la información académica o profesional.

De esta forma, Farmacity se une a otras empresas y locales que ofrecen puestos laborales en Mendoza, como The Casero, Pizzería Popular, Helados Michel y Mumbai Masala.