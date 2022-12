Cuál es el “salario pretendido” por los argentinos y la profesión más demandada

Una bolsa de trabajo hizo una encuesta para saber cuál es el salario promedio pretendido por los argentinos y cuál es el trabajo mejor pago en el país.

De acuerdo con el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, debido a la inflación, el salario pretendido subió 6,9 por ciento mensual en octubre y acumula un incremento anual del 74,4 por ciento.

Así, con estos aumentos, en el décimo mes del 2022, el trabajador promedio en Argentina aspira a un sueldo de 175.833 pesos.

“Según el seniority del puesto, el sueldo promedio de las posiciones de jefe y supervisor alcanzó los 279.072 pesos por mes, en las categorías senior y semi senior los 175.455 pesos por mes, y en los niveles junior los 119.561 pesos por mes. Esto significa aumentos acumulados de 77,7, 74,5 y 70,1 por ciento durante el 2022″, destacó el relevamiento.

Cuál es la profesión más buscada

Aunque en el último tiempo ha habido un aumento significativo en la demanda de programadores y profesionales de la IT, el estudio reveló que los profesionales más buscados son los ingenieros mecánicos, informó Cadena 3.

Ariel Arcidiacono, Head of KA Sales de Jobint, asegura que se trata de “una posición muy demandada” y afirma que “hay cada vez menos personas que estudian eso y son altamente requeridas”. “Al haber poca oferta de candidatos, la empresa decide pagar lo que el aspirante al puesto pretende”, remarcó.

“Hay áreas que crecen y crecen a nivel de publicación de avisos. Una es la de Administración y Finanzas, que respecto del año pasado tuvo un 115 por ciento más de avisos. Hay una categoría que se llama Otros, en la que incluimos Turismo, Gastronomía, Salud y Farmacia. Eso tuvo un incremento de ofertas de compañías del 113 por ciento”, agregó.

No obstante, las profesiones ligadas a la Tecnología de la Información pican en punta. “La vedette del mercado es el mundo IT. Allí hay pleno empleo y trabajos que se hacen desde Argentina para el exterior. Se trabaja mucho por proyectos y no por salario. Toda esa industria ha crecido mucho”, aseguró el vocero Bumeran.

“Durante el mes de octubre los salarios promedio más altos son los de Sistemas, con 554.167 pesos por mes para las posiciones de jefe y supervisor, e Ingeniería Mecánica, con 351.875 pesos por mes para los niveles senior y semi senior, y con 240.143 pesos por mes para el segmento junior”, detalla el informe.

Nuevo mercado laboral

Con la pandemia el mundo enteró cambió. El home office se hizo realidad y miles de personas y empresas se dieron cuenta que trabajar de manera remota era posible.

Sin embargo, a pesar de los indicadores que ofrece el mundo laboral y aunque asoman nuevas tendencias, las carreras tradicionales se llevan año tras año a la mayoría de los estudiantes primerizos.

“Hay un boletín estadístico de 2021 que toma los últimos 10 años. Las que tienen más estudiantes y egresados son las facultades más clásicas o históricas, como Ciencias Médicas, Económicas o Derecho. Son las más tradicionales y las que quizá tienen mayor salida laboral”, sostiene Julián Zanon, titular de la Dirección de Graduados de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

“Hay más graduados en Ingeniería y nuevas carreras. Hubo muchos inscriptos en lo que es Inteligencia Artificial, que más que un tema del futuro es del presente. Se notó el interés del estudiantado seguramente pensando en salida laboral, en la que seguramente sea una profesión demandada a futuro”, cerró.