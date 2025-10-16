El Polo TIC Mendoza lanza la edición 2025 de sus Premios a la Innovación Tecnológica

El Polo TIC Mendoza lanzó una nueva edición de sus premios, una iniciativa que busca poner en valor a las personas, empresas e instituciones que están marcando la diferencia en el ecosistema tecnológico de la provincia. El objetivo es reconocer ideas que combinan innovación , impacto social y compromiso con el desarrollo local.

Podrán participar empresas, instituciones, equipos o emprendedores vinculados al sector TIC mendocino. Las inscripciones estarán abiertas del 14 al 27 de octubre a través del siguiente formulario digital: https://forms.gle/SeZLBWtrVxqA5rnm8

Se deberá incluir una breve descripción del proyecto y un video o presentación de hasta cinco minutos.

El jurado, integrado por referentes del ámbito tecnológico, académico, empresarial y público, evaluará las postulaciones según criterios de innovación, impacto, sostenibilidad, aplicación tecnológica y viabilidad .

Selección y premiación

Tras una revisión inicial, los proyectos finalistas serán seleccionados por el jurado, y los ganadores se definirán a través del voto de los socios del Polo TIC Mendoza, mediante un proceso digital supervisado.

La ceremonia de premiación, a la cual debe asistirse con entrada previa, se realizará el jueves 13 de noviembre en Bodega Chandon, y contará con la presencia de los finalistas, el jurado y toda la comunidad tecnológica mendocina.

Los ganadores recibirán reconocimiento público, trofeo, certificado y visibilidad en los medios institucionales del Polo TIC Mendoza.