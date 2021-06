El Morro García le da tranquilidad a hinchas del Tomba: “La única que llamó fue mi mamá”

“No nos vamos conformes. Queríamos ganar. No fue nuestra mejor versión en el primer tiempo. Nos vamos con ese gustito amargo porque no se ganó pero con la tranquilidad de que no se perdió. En lo personal, por suerte se me sigue dando el gol, pero lo importante es que el equipo siga sumando”, contó Santiago García en Bahía Blanca, donde junto al plantel quedó concentrado hasta el miércoles, cuando viajen a Capital Federal para enfrentar a Vélez.

"La versión del segundo tiempo es la que más se asemeja a nuestro fútbol. En la primera parte se encontraron con un gol, que no sé si merecían, pero tuvieron sus méritos. Después pudimos mejorar y hasta casi ganarlo", agregó el 'Morro' sobre el juego ante Olimpo.

TNTSports El gol del Morro Garca para el empate de GodoyCruz frente a Olimpo.

“Mi mamá me llamó, quiere que me vaya ya. Desde enero que no la veo en Uruguay. Nos hacen jugar todos los días…”, respondió con humor ante la consulta si alguien lo había llamado gracias al gran momento por el que está pasando.

Sin embargo, después agregó: “No me han llamado y tampoco atiendo. No tengo tiempo para ocuparme de esas cosas ahora. Pienso en el partido del jueves porque es una final. Siempre digo lo mismo, si la oferta es buena para Godoy Cruz y después me sirve a mí, no tengo problemas. Pero soy muy feliz en Mendoza, estoy muy cómodo. Es un club y una ciudad que me ha venido muy bien”.

“Yo quiero jugar, me da igual. Eso sí, no jugaría jamás en Peñarol”, contó luego si prefiere algún destino en especial para continuar su carrera si llega alguna oferta, que seguramente pasará gracias al excelente momento por el que pasa el goleador.

TNTSports GodoyCruz sigue sin ganar como visitante en la Superliga y as lo explica el Morro Garca.