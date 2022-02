Robos y asaltos que amedrentan al ciudadano

Hay situaciones delictivas que amedrentan y preocupan mucho a los ciudadanos con residencia en distintos lugares de la provincia. No es un estado de descontrol total por parte de la Policía de Mendoza, pero sí una realidad inquietante, muchas veces lindante con la angustia.

Parte de esta ola delictiva fue descripta por Los Andes el domingo 16 de enero, cuando se transcribieron algunos de los casos protagonizados por una gavilla, llamada “la banda de los cinco”, que produjo varios golpes armados en casas de familia de la Zona Este. La policía sostiene que el grupo está cercado y es posible que baje la frecuencia de atracos, pero los que los sufrieron difícilmente puedan borrar de sus cabezas los momentos vividos. “Entraron cuatro encapuchados con guantes, de una patada rompieron la puerta tras reducir a un guardia con perro. Me tiraron al piso y a los gritos me pedían dinero, apuntándome con un revólver a la cabeza. Fue una violación a la intimidad que nunca creí que me iba a pasar”, narró un industrial bodeguero ante la consulta de este diario.

Los casos del Este motivaron inclusive la intervención como mediador ante el difícil panorama del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.

Los hechos no solo se circunscriben a los delitos con arma de fuego sino también al robo sistemático de elementos de las fincas, como instrumentos de labranza, postes, mallas antigranizo y otros implementos que se usan en la tarea rural.

Este diario pudo comprobar que hay diligencias tomadas por los representantes de la Fiscalía de Instrucción de esa región, como de los integrantes de la policía de Investigaciones del área, pero parecen no alcanzar.

A juicio de los damnificados hace falta más intervención y acción para neutralizar un combo bastante amplio de delitos, dentro de los cuales los más peligrosos son los que ponen frente a frente a salteadores y familias indefensas en sus domicilios.

Una situación parecida se ha registrado en la zona de los departamentos de Luján de Cuyo y Maipú.

Camión que trasladaba 89 rollos de malla antigranizo, secuestrados en la Zona Este, producto de robos en fincas de la zona.

En la primera de las jurisdicciones, vecinos que se han identificado frente a autoridades judiciales y policiales, pero que no lo han hecho ante los medios informativos por temor a represalias, plantean “una ola de delincuencia”.

Residentes de Perdriel Este han sufrido asaltos violentos en sus hogares, destacándose uno ocurrido en calle Terrada, pasando Olavarría, donde se actuó con saña contra los moradores del domicilio.

Como en el Este, también hubo sustracciones de distintos implementos en las propiedades rurales. Y hasta les han quitado pertenencias a los humildes trabajadores que se encuentran realizando tareas en la viña.

En el centro de Luján se han reportado asaltos a mano armada por individuos que usan guantes, tapaboca, gorra y en algunos casos anteojos, de manera que sea imposible describirlos. En el Barrio Palmero y Santa Lucía, se produjeron cinco asaltos a mano armada con las mismas características. Estudian cuidadosamente los hábitos de entrada y salida de las personas y aprovechan ese momento para introducirse en las casas. Sólo quieren dinero en efectivo y eventualmente oro.

Por supuesto, no ha faltado la “modalidad” consistente en estudiar los momentos en que las personas no están en su casa y entrar para llevarse todo lo que pueden. Dos de esos robos resultaron realmente importantísimos en cuanto al botín y fueron registrados también por este diario.

Frente a este panorama, la Policía toma nota de los casos, pero todavía no ha informado los resultados de las pesquisas y las posibles detenciones llevadas a cabo.

Como aspecto incidental debe señalarse que la repartición tiene en Luján de Cuyo una comisaría ‘rancho’. Sus instalaciones son obsoletas con una sala de espera lamentable. Este cuadro edilicio se dejara de lado cuando el Ministerio de Seguridad inaugure el nuevo edificio, junto al río Mendoza.