La Vendimia, en el podio de festejos mundiales

Con posterioridad a que la Fiesta de la Vendimia tuviera una celebración atípica en 2021, ya que a consecuencia de la pandemia de coronavirus no pudo realizarse el tradicional espectáculo en vivo en el teatro griego Frank Romero Day, se sostiene que la edición de 2022, número 86 del historial, recobrará su habitual esplendor en el maravilloso marco que ofrece en nuestra tierra.

Se acaba de elegir la propuesta para la noche mágica del 5 de marzo, “Milagro del vino nuevo”, mientras se analizan detalles que deben ser tenidos en cuenta en el contexto epidemiológico aún vigente.

En espera de la realización de la “fiesta grande”, el evento más convocante en Mendoza de público local y visitantes, una feliz noticia agrega pergaminos al histórico acontecimiento.

Recientemente, la Organización Internacional del Vino (OIV), entidad internacional que se ocupa de los aspectos técnicos y científicos de la viticultura y la vinificación, con sede en Francia, ha reconocido a la Vendimia de Mendoza como la principal fiesta del vino en el planeta.

El reconocimiento, como lo explicó el historiador Pablo Lacoste, se concretó a través del Primer Premio otorgado por la OIV al estudio titulado “Sustainable and innovative wine tourism. Success models from all around the world” (Enoturismo sostenible e innovador. Modelos de éxito de todo el mundo), liderado por el español Raúl Compés y el alemán Gergely Szolnoki.

La OIV ha tenido en cuenta que en la fiesta se fusionan muchos actores: desde los que cultivan las uvas, los que elaboran el vino hasta las representaciones vendimiales departamentales y las del Carrusel y la Vía Blanca y, por fin, el suceso deslumbrante del Acto Central y sus repeticiones.

A todo eso y mucho más se ha considerado, al ser remarcado el carácter de Fiesta Antropológica que tiene la convocatoria de marzo y cómo está posicionada dentro del enoturismo a nivel planetario.

Sostiene el historiador mendocino que este posicionamiento de nuestra fiesta no ha sido otorgado graciosamente, sino que incluye la comparación con lo que ocurre en otros países vitivinícolas, como Francia, Italia, España, Alemania, China, Australia, Nueva Zelanda, EEUU y Chile.

“Se trata –dice Lacoste- de un reconocimiento notable y de gran proyección mundial”. El libro de la OIV se publicó en español y en inglés, con lo cual, nuestra Vendimia tiene expresión en una publicación que llega a casi todo el mundo.

Este registro se añade a otras ponderaciones que ya ha recibido nuestra provincia y su festejo. Primero, al ser considerada esta tierra como una de las grandes Capitales del Vino en el Mundo.

También está siempre latente la petición argentina de que la Fiesta vendimial sea incorporada a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a través de la Unesco, organismo de las Naciones Unidas.

La Fiesta de la Vendimia ya cuenta con más de 80 ediciones desde su primer festejo oficial en 1936. Se ha convertido en un producto turístico-cultural de excelencia ante la mirada del país y el resto del mundo, tanto es así que, en 2011, la revista National Geographic nombró a esta Fiesta como la segunda fiesta de la cosecha más importante del mundo, detrás del Día de Acción de Gracias (25 de noviembre), celebrado en Estados Unidos.