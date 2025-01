La salud de gestión privada se prueba en Luján

Existe gran expectativa en Luján de Cuyo y zonas de influencia en virtud del reciente anuncio del Gobierno provincial de terminar por fin el nosocomio que se encuentra en el Acceso Sur y calle Quintana, distrito de Perdriel.

Los meses iniciales de 2025 son cruciales para poner en marcha las licitaciones que deriven en la construcción de las instalaciones que falta levantar, siendo las principales el servicio de guardia, consultorios, pabellón de internación y quirófanos, que definirán el grado de complejidad media que tendrá el esperado establecimiento, que comenzó a ejecutarse en 2014.

Mucho tiempo ha transcurrido desde el inicio de la obra y por eso es necesario que en este primer bimestre del año se materialicen las licitaciones y se ejecuten rápidamente los trabajos de finalización de la esperada unidad sanitaria.

El anuncio del llamado a licitación para finalizar el hospital de Luján de Cuyo es una instancia definitoria, que amplios sectores de los habitantes de las cercanías esperan, ya que hasta la fecha deben recurrir a las clínicas privadas de la ciudad de Luján o a los grandes centros asistenciales, como los hospitales Central, Doctor Humberto J. Notti y Diego Paroissien (este último en Maipú).

La novedad sobre la forma de atención que tendrá el nosocomio en construcción será una combinación entre el servicio público y el sector privado y, claro, ha generado ciertas expectativas.

El Poder Ejecutivo provincial tiene confianza en que la idea marchará porque el modelo “ha demostrado ser exitoso a nivel internacional para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de salud”.

El propio ministro de Salud, doctor Rodolfo Montero afirma que “es una herramienta más. En Argentina no estaba la experiencia de un hospital público, como sí existe en otros países del mundo, con gestión privada. Quisimos aprovechar este problema que había con el hospital de Luján de Cuyo”.

Además, el Estado provincial ha sostenido, a través de representantes, que no se pretende extrapolar este modelo para reemplazar a los otros. Es solamente aplicable a esta experiencia de un centro sanitario de importancia y con un volumen de usuarios de magnitud apreciable. Los funcionarios locales afirman, por otra parte, que ya en Mendoza se disponen de sistemas mixtos como el caso de la Fundación Escuela Medicina Nuclear, donde el Estado financia a los pacientes que no tienen obras sociales y no pagan.

Como una parte considerable de la obra ya está hecha, los potenciales beneficiarios del servicio aguardan que la puesta en marcha sea rápida, en lo posible dentro del año que ha comenzado.

Lo importante es que cuando el establecimiento esté listo para comenzar su etapa de prestaciones, las familias que no dispongan de obra social puedan alcanzar sus objetivos de salud sin abonar y accedan a una atención general en una sola unidad, sin tener que hacer grandes desplazamientos, como ocurre en la actualidad.

En síntesis, el tema del hospital público de Luján de Cuyo, operado por gestión privada, abre interrogantes y es el deseo común que su funcionamiento, prestando servicios gratuitos a cerca del 50% de los pacientes que concurran, sea realmente sustentable y pasible de mantenerse en el tiempo.

El mismo ministro de Salud advirtió que para que eso ocurra, se debe poner en marcha este (nosocomio) y ver cómo funciona. “Hay que ver de acá a cinco años si el usuario percibe que tiene muy buenos servicios, si el privado percibe que es sustentable en el tiempo, de las inversiones que ha hecho. Va a llevar muchos años evaluar el éxito, o no, de este modelo como para decir: ‘en el futuro, si construyo un hospital puede ser o no puede ser un modelo replicado’”.