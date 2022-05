La Corte y su interés por el drama de Rosario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se hizo presente en Rosario, con motivo de un encuentro convocado por la asociación que agrupa a los jueces federales de esa ciudad.

El objetivo de la visita fue fijar posición con respecto al delicadísimo tema de la delincuencia narco en esa ciudad santafesina.

Se trató de un evento en el que participaron más de 120 magistrados. Además de los jueces supremos de la Argentina también avaló la iniciativa con su presencia el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.

La presencia de los principales magistrados del país no fue casual. Se trató de una pronta respuesta al reclamo de jueces y fiscales, tanto federales como provinciales, de Santa Fe ante la apremiante situación de inseguridad que generan las bandas de narcotraficantes y sus sicarios.

También se contempló el pedido de una mayoría ciudadana para que las autoridades resuelvan el flagelo de una buena vez.

Ya son 103 los homicidios relacionados con esta actividad delictiva los registrados en lo que va del año.

A su vez, a través de su presidente, Horacio Rosatti, el máximo tribunal de justicia del país reclamó decisión política para la acción contra los narcotraficantes, pero también celeridad para cubrir, de una buena vez, gran cantidad de cargos vacantes de la Justicia Federal en territorio santafesino. Un pedido muy fuerte a los restantes poderes del Estado.

Otro integrante de ese cuerpo, Ricardo Lorenzetti, se refirió en una entrevista posterior al evento a la situación que se genera entre la gente por este imperdonable descuido de quienes poner la mira en los narcos. “La sociedad vive con miedo. Son las consecuencias dramáticas de la falta de políticas”, sentenció.

La decidida acción de los altos magistrados de la Argentina dejó al desnudo la inoperancia de los dirigentes políticos en general, puesto que éstos son los responsables de la designación de los magistrados en sus distintas instancias.

Hay que reconocer que los gobernantes de Santa Fe han reclamado en varias oportunidades mayor asistencia nacional, pero nada parece resultar suficiente.

La falta de responsables en numerosos juzgados no hace otra cosa que demostrar la tremenda negligencia de quienes deberían tomar como una obligación republicana cubrir vacantes con celeridad para poder brindarle a la gente el mejor servicio de justicia posible. No es así. Pareciera que para esas vacantes fuese más importante la pertenencia partidaria o ideológica de los aspirantes y no las excluyentes aptitudes para administrar justicia.

En un reciente artículo, en esta misma sección, y siempre sobre este drama que viven los rosarinos, expresábamos el deseo de que las autoridades nacionales tomaran el tema con seriedad y compromiso para ayudar a los desbordados poderes de Santa Fe.

Todavía no lo hicieron, pero sí se ocuparon de ello los jueces de la máxima instancia del país.

Una decidida acción para ejercer el poder que le confiere a la Justicia la Constitución sin necesidad de hacer política, como realmente corresponde. La política es la que tiene ahora la respuesta.

De cualquier modo, son de destacar las diversas acciones que está encarando la Corte Suprema en tanto cabeza del Poder Judicial, que de algún modo expresan una respuesta al despiadado ataque del gobierno nacional a sus miembros, por no subordinarse a sus pareceres.