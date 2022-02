Fecha a recordar: Día de la Antártida Argentina

Hoy se conmemora el “Día de la Antártida Argentina” al cumplirse 118 años de permanencia nacional ininterrumpida en esa región austral.

El 22 de febrero de 1904 flameó por primera vez la bandera argentina en nuestra patria blanca, precisamente en la isla Laurie del grupo de Islas Orcadas, donde actualmente funciona la Base Orcadas.

Por Ley de la Nación 20.827/74 publicada en Boletín Oficial 23.043, se instituyó como Día de la Antártida el 22 de febrero de cada año.

Determina esta norma que, en esa jornada, se izará al tope la bandera en los edificios públicos de la Nación y se realizarán actos alusivos a nuestros irrenunciables derechos de soberanía sobre la Antártida Argentina en todos los establecimientos educacionales.

En tal sentido, se espera ver que hoy flamee la enseña patria en todos lados, porque desde hace años esto ocurre en pocos lugares.

Conspira un poco para que no haya una celebración plena el hecho de que en la mayoría de las provincias la actividad escolar se encuentra en receso o en incipiente reanudación.

Por eso, instituciones como la Fundación Marambio y otras, solicitan a los docentes que, en los primeros días de clases, recuerden esta conmemoración en los establecimientos educacionales y se dé amplia difusión.

Reiteramos, como lo hicimos el año pasado, que lo que se aprende de niño en las aulas difícilmente se olvide y queda grabado para siempre en la memoria y los sentimientos.

La ya citada Fundación Marambio brega por incluir en todo el país una fecha que esté fuera del receso escolar y así logró que se instituyera en la mayoría de las provincias el 21 de junio como “Día de la Confraternidad Antártica”.

Y que se incluyera esa jornada en el Calendario Escolar, con el objetivo de “promover la difusión y toma de conciencia respecto de la presencia de nuestro país sobre el territorio Antártico y, además, reconocer el quehacer de los antárticos.”

Está faltando la adhesión a esa idea de provincias como Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En Mendoza, la celebración se encuentra instituida por la Ley provincial N° 8.613, publicada en el Boletín Oficial en 2013.

Está vigente el axioma que sostiene que “no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce”.

A la Antártida Argentina hay que conocerla, para amarla y defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria.

Por otra parte, en el marco de la Agenda “Malvinas 40 años”, la Cancillería y el Ministerio de Cultura de la Nación inauguraron en la sede de Tecnópolis el stand “Soberanía Nacional-Antártida, Malvinas e Islas del Atlántico Sur”.

La función de Tecnópolis tiene como objetivo acercar al público en general, y a la gente joven en particular, a las actividades que el país lleva adelante en el Sector Antártico Argentino, en el marco de los principios del Sistema del Tratado Antártico, y a los imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, promoviendo la concientización sobre una Argentina bicontinental y oceánica.