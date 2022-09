El Memorial a la Bandera espera reparaciones

El Memorial a la Bandera de los Andes, inaugurado en 2012, alberga la enseña original del Ejército de los Andes confeccionada en 1816 y jurada en la Iglesia Matriz de Mendoza el 5 de enero de 1817. También se exhiben en esa construcción del Parque Cívico, frente a la Casa de Gobierno, dos estandartes tomados a las fuerzas realistas, durante la gesta libertadora del general San Martín, a principios del siglo XIX.

El lugar, pese a su modernidad, tiene varios problemas de humedad y deterioros que se presentan apenas una década después de haber sido inaugurado. No queremos pensar cuál será el destino de este bien cultural y patrimonial cuando pasé el tiempo si no se hace algo ahora.

Los Andes publicó el domingo 18 de septiembre, una nota sobre la situación de este trascendente hito histórico, donde se mantienen las históricas banderas, a las cuales les costó mucho llegar a tierra cuyana, y ahora les es complicado permanecer en el mejor estado de conservación.

El conjunto que designamos como memorial presenta evidentes problemas, especialmente en el área subterránea donde está depositada el frágil paño.

Un estudio técnico privado advierte que las condiciones de cuidado y conservación no son las ideales y que la bandera corre riesgo de deterioro.

El Ministerio de Cultura de la Provincia respondió que algunos puntos del informe “no eran correctos ni reales”.

Evidentemente dos posiciones, una crítica, que señala deterioros y peligros si no hay una pronta intervención, y otra que admite que algo no está bien como se desearía, pero que el sitio recibe mantenimiento todos los días y que son exageradas las observaciones de quienes fustigan al Estado, entre otras instituciones, la reconocida Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza, además de historiadores, patrimonialistas y arquitectos.

“Con asombro y dolor podemos afirmar que el Memorial se encuentra en situación de abandono y nuestra Bandera corre serio riesgo de deterioro”, resumió José Luis Tello, profesor de Historia, quien estuvo al frente del informe de la “Comisión Pre-Memorial de la Bandera” que inició la investigación.

La respuesta del Ministerio de Cultura de la Provincia, se hizo a través del arqueólogo Horacio Chiavazza, director de Patrimonio, quien aseguró que “el Memorial recibe un mantenimiento continuo”. Si bien reconoció que “los problemas más complicados” tienen que ver con el sistema de bombeo y los aires acondicionados, afirmó que “la preservación de la Bandera no tiene problemas” y que “no hay otro lugar mejor para conservarla que ese. Se les contestó a todos los puntos del informe y había muchos que no eran correctos ni reales”.

Las dos visiones pueden tener parte de razón; recordamos que el titular de Patrimonio es un investigador que conoce el paño por sus muchos años de trabajo en la preservación del Área Fundacional de Mendoza.

Pero, es innegable que las dificultades están presentes en el conjunto que describimos del Parque Cívico y pueden agravarse.

Sugerimos que cesen los reproches de uno y otro lado, que se deje de señalar que hay problemas de humedad y los resuelvan de una vez por todas, que se habiliten los sanitarios, que desaparezca el óxido que se observa en la fachada del conjunto arquitectónico. Qué se actúe con energía como se actuó con el Museo Provincial de Bellas Artes-Casa de Fader, que se lo rehabilitó plenamente cuando corría el riesgo de cerrarse.