Bowen, el pueblo donde nació el vuelto virtual

De Bowen a Latinoamérica. “Como a todos, a nosotros nos mandaban al kiosco. Un día me mandan a comprar caldos, tenía cien pesos y compré diez caldos; eran en total 93 pesos, o sea que me sobraban siete pesos, el cajero me ofreció otro caldo y le respondí que ya tenía diez, y que once ya eran demasiados. El día que teníamos que elegir con qué idea íbamos primero, ya que habíamos tenido la fortuna de que los dos proyectos continuaran, recordé esta anécdota y pensé que era algo cotidiano: son siete pesos multiplicados por 15 mil bowenses, por 40 mil alvearenses, 2 millones de mendocinos y 650 millones de latinoamericanos”.