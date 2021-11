WofA y Bodegas de Argentina a un paso de la unificación

Los socios de Bodegas de Argentina (BA) y Wines of Argentina (WofA) se reunirán este miércoles para analizar una propuesta de sus directorios discutida desde hace tiempo y que empieza a tomar forma: la unificación de estas dos entidades vitivinícolas. El planteo es generar una nueva entidad que trabaje en la difusión del vino y represente sectorialmente a las bodegas.

Hoy WofA tiene 177 socios y BA tiene 151 socios. De ese total, 92 son asociados en común que en principio apoyarían la fusión. La discusión más fuerte estará en los 85 que son solo de WofA (pero no de BA) y los 59 que son de BA (pero no de WofA). Si ambas entidades se fusionaran sin perder ningún socio, la nueva cámara vitivinícola tendría 236 socios.

Patricia Freuler de Ortiz, presidenta de BA, afirmó que la vitivinicultura hoy está atomizada con muchos intereses de por medio, mientras que los cambios en el mundo requieren de “una institución más moderna, más fuerte” que ayude a superar las crisis vitivinícolas locales.

“Buscamos una participación de las bodegas en una institución nueva, si se quiere como Wines of Chile, que por un lado hace la promoción y por el otro lado la defensa sectorial. Hoy los desafíos no son los mismos que hace años y tenemos que unir fuerzas en el sector industrial y en la exportación”, analizó Ortiz.

Si bien el tema ya se viene analizando desde hace tiempo, hoy cuenta con el visto bueno de los directorios de ambas entidades (integrados en buena parte por representantes de las mismas empresas). Ahora, quieren extender el análisis al resto de los socios, de manera de analizar distintas posibilidades, sumar ideas y ver si hay un apoyo mayoritario en cada entidad.

Así lo explicó Maximiliano Toso, presidente de WofA, para quien la nueva realidad que les toca enfrentar hace que tenga más sentido unir ambas entidades. “Los socios hasta ahora han mostrado un apoyo muy grande en comisiones directivas y en actividades, hay un apoyo muy fuerte hacia este proyecto”, afirmó Toso.

“Lo importante es el propósito y que la unión agregue valor. Queremos ganar mercado externo, porque creemos que ahí vendrá el crecimiento y los nuevos puestos de trabajo. Creo que la industria perdió el foco en las exportaciones y esta nueva institución ayudaría a volver a poner el foco en ese mercado”, reflexionó el presidente de WofA.

Asperezas vitivinícolas

Como se comentaba previamente, no todos los socios de WofA hoy son parte de BA. Esto puede generar un conflicto para algunos integrantes actuales de WofA, como Familia Zuccardi que hoy pertenece a la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y Fecovita que pertenece a la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi).

Toso aclaró que no se requerirá una afiliación única, con lo cual quienes sean parte de otra asociación podrán mantener las dos afiliaciones. Además, no se va a cambiar a ningún socio el valor de la cuota que ya venía pagando. “Lamentaríamos que algún socio no siguiera, sabemos que hay distintos intereses. Haremos todo lo posible para que no se vaya ninguno. Un objetivo de éxito sería retener a todos”, afirmó el presidente de WofA.

En la reunión del miércoles se presentará una primera propuesta y luego habrá reuniones hasta diciembre para que, en ese mes, ambas entidades aprueben por asamblea iniciar con las negociaciones formales de fusión (de momento, han sido conversaciones informales). Si ambas entidades votan a favor en diciembre, se iniciará otro proceso para definir un posible nuevo estatuto y finalmente la propuesta concreta de fusión se votará en abril de 2022.

La presidenta de BA hace hincapié en que no hay una iniciativa terminada, sino que es una idea a la que hay que darle forma con los socios y que finalmente serán ellos quienes terminen aprobando o rechazando las propuestas. La intención tener “una institución fuerte que represente al sector y sea manejada por las mismas bodegas”.

“Creo que esta fusión tiene un gran potencial. Queremos integrar a todos. Esto no excluye a nadie, sino que se propone tener una industria fuerte donde puedan participar todos con voz y voto. Es mirar hacia adelante. Hay muchos temas que trabajamos y buscamos ser una representación unida con fuerza”, reflexionó Ortiz de Freuler.