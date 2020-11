as aerolíneas extendieron las promociones por el “Cyber Monday”, que pasó a ser una semana completa de descuentos y beneficios, y debido a la incertidumbre que generó la pandemia del coronavirus para el turismo, ofrecen cambios de fechas sin costos, o “vuelos flexibles”.

“Comprá tu pasaje en https://hubs.li/H0zj5Jt0 y volá por Argentina en hasta 12 cuotas sin interés. Además, obtené 50% de devolución en crédito con Previaje y 1 CAMBIO GRATIS para la misma temporada sin penalidad ni diferencia de tarifa”, informan desde Aerolíneas Argentinas, a través de sus redes sociales.

Pero más allá de las promociones, la empresa de bandera marca en su página web los destinos con la leyenda “vuelo flexible”, que implica que el pasajero puede cambiar la fecha de su vuelo sin abonar nada extra.

Los precios que se pueden encontrar también en páginas como Despegar, van desde los $7.000 (tarifa final), y con financiaciones de hasta un año sin interés.

Igualmente, la low cost JetSmart ofrece hasta 12 cuotas, con la promesa de que la primera se pagará recién en 2021. También se pueden aprovechar los beneficios del programa nacional de “Previaje”, y obtener un descuento del 50% (que se recibe en créditos para volver a gastar en el sector turístico). Y las promociones se inician desde $3.000 por tramo (sin equipaje adicional, sólo una mochila).

Lo mismo sucede con Flybondi y sus tarifas “ultraflex”, que permiten cambios para no perder los vuelos, y no tener que sumar nada de dinero si no se pudiera viajar en la fecha deseada.

Previaje

El Gobierno nacional oficializó la extensión de la primera parte del programa Previaje para quienes quieran acceder al reintegro del 50 por ciento viajando en enero y febrero de este año en el país hasta el 15 de noviembre.

“Si pensás viajar en enero o febrero de 2021, tenés tiempo hasta el 15 de noviembre de 2020. Si pensás viajar a partir de marzo, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre”, se explica en la página del programa (https://www.previaje.gob.ar/)

En el marco del programa, se presentó un ejemplo práctico para entender su funcionamiento: “Voy a viajar en auto junto a mi familia (3 integrantes en total) a conocer las Cataratas de Iguazú en Marzo 2021 y reservo un hotel por 3 noches. La factura del alojamiento es por $8.000. Como necesito un gasto mínimo de $10.000 para solicitar el beneficio entonces aprovecho y reservo en una agencia de viajes la excursión al Parque Nacional Iguazú por un total de $4.000. Los comprobantes de las 2 compras suman un total de $12.000 con lo cual recibiré un crédito de $6.000 para utilizar a partir de Marzo.”

Todas las compras realizadas ante prestadores turísticos inscriptos en el Programa desde el 21 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2020 para utilizar dentro de la Argentina en 2021. Accedé al listado de Prestadores Inscriptos

Los comprobantes emitidos entre el 21 de septiembre y el 15 de noviembre podrán ser cargados (en la misma página) hasta el 30 de noviembre. Los comprobantes emitidos entre el 16 de noviembre y el 31 de diciembre podrán ser cargados en un plazo de hasta 30 días corridos contando desde la fecha de emisión del comprobante o hasta el 31 de diciembre, lo que ocurra primero.