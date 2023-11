Vinos y aceites mendocinos ganaron “oros” en un concurso en el que participaron empresas de 19 países

En las instalaciones del Mendoza TIC Parque Tecnológico, tuvo lugar el acto de premiación de Vinus 2023, concurso internacional de vinos, licores, junto con los premios Olivinus 2023, de aceite de oliva virgen extra.

Esta edición fue especial para la provincia, ya que participaron muchos aceites de oliva virgen extra que lograron certificar la Identificación Geográfica Mendoza. Además, el encuentro permitió entregar un premio especial al mejor AOVE IG de Mendoza.

“Tuvimos más de 500 muestras en el caso de Vinus y lo mismo en el caso de los aceites, eso significa muchísimo para este sector, solo dos concursos lograron más muestras, uno en Nueva York y otro en Italia. 120 muestras fueron de Argentina, el resto, de 19 países como Francia, Italia, Turquía, Túnez e Israel. La participación de los principales productores del mundo muestra lo alta que estuvo la vara de los aceites que se cataron”, comentó Leonardo Castellani, fundador de los premios.

Además, Castellani remarcó: “Desde el año 96 y hasta ahora, he sido director de 103 concursos. Solo en cuatro oportunidades he visto vinos de 100 puntos. Este año tuvimos 3, dos en vinos y 1 en un destilado. En el caso del aceite sucedió lo mismo, es común encontrar 95 o 96 puntos, pero 100 es casi imposible y tuvimos un caso”.

“El IDR nos apoya no solo a nosotros sino a toda la industria. En Argentina no tenemos un certificado de calidad, entonces lo que hace el IDR con la IG Mendoza es muy positivo, es impulsar que, como consumidores, sepamos que el aceite que está dentro de la botella tiene una calidad determinada. Conocemos empresas que están trabajando muy bien en Mendoza, pero el IDR nos da una herramienta para que sepamos qué aceite es bueno y cual es malo. También tiene que ver con el bolsillo, es decir, esta indicación permite saber que el consumidor recibirá lo que está pagando y no otra cosa”, cerró.

A su turno, Alfredo Baroni, coordinador técnico del IDR, sostuvo: “Verlos acá presentes nos alienta a seguir trabajando. Nos permitieron ser partícipes y sumarnos con un jurado que viene trabajando bien en concursos. La IG Mendoza surgió hace poco más de un año y creemos que es algo en lo que hay que seguir trabajando y potenciando”.

Olivinus 2023 contó con la participación de 29 jurados, quienes estuvieron al frente de la cata de productos provenientes de Turquía, Brasil, España, Grecia, Portugal, Uruguay, Tunez, Israel, Italia, Reino Unido, Perú y Sudáfrica.

Olivinus está considerado entre los mejores 5 concursos internacionales de aceite de oliva virgen extra, según el ranking mundial de AOVE. Se trata de un concurso donde la totalidad de los productos participantes provienen de forma directa de los productores y no de importadores o distribuidores. Además, es el único a nivel mundial donde la relación de participantes proviene del exterior y no del país organizador que, en esta oportunidad representó 30% de las muestras.

En total se otorgaron 306 medallas repartidas en AOVE, de 13 de los 19 países participantes, y 51% de las muestras fueron monovarietales de 39 variedades. Entre ellas, medallas de oro.

Otro dato alentador tiene que ver con que, más allá de que la participación argentina representó solo 30% del total de las muestras a nivel mundial, nuestro país obtuvo la mayor cantidad de medallas:

En total, Argentina obtuvo 101 medallas, seguida por Turquía (79), Brasil (42), España (33), Grecia (19) y Portugal (17).

Distinción para embajadores del AOVE IG Mendoza

Autoridades del IDR avanzaron en la entrega de cuatro distinciones a quienes fueron seleccionados como embajadores del AOVE IG Mendoza. En este sentido, desde la institución dependiente de la cartera económica provincial señalaron que esas distinciones responden al compromiso y dedicación en la difusión de los beneficios de consumir AOVE IG Mendoza.

Aceites premiados en Olivinus

Los distinguidos

María Laura Zavattieri, directora del IGA Mendoza.

Santiago Maestre, chef de Bodega Norton.

Ana Paula Gutiérrez, chef y directora del IGA San Rafael.

Javier Sosa, chef de Sin Fronteras, Programa Nómade.

Santiago Maestre, chef de Bodega Norton.

El cierre contó con una importante degustación de los vinos y aceites de oliva virgen extra que resultaron ganadores en el marco de los premios.

Ganadores de Olivinus

Campeón Olivinus 2023: Gran Laur, de Millán SA, Argentina.

Mejor Blend: Goyao Organics, de Goya, España SAU, España.

Mejor Monovarietal: Novavera Tirilye, de Nova Vera Ltd Sti, Turquía.

Premio Raúl C. Castellani- Mejor Arauco: Santa Augusta Arauco, de Millán SA, Argentina.

Mejor IG Mendoza: Don Bosco 1G Mendoza de Institución Salesiana San Francisco Solano, Argentina.

Mejor AOVE de Brasil: Capolivo Coratina, de Capoolivo Comércio De Azeite Ltda., Brasil.

Mejor AOVE de España: Goyao Organics, de Goya, España SAU, España.

Mejor AOVE de Grecia: Liá Premium, de Liá Cultivators, Grecia.

Mejor AOVE de Portugal: Gallo Special Selection, de Gallo Worldwide, Portugal.

Mejor AOVE de Turquía: Novavera Tirilye, de Nova Vera Ltd. Sti, Turquía.

Mejor Saborizado: Novavera Mandalina Cesnilí de Nova Vera Ltd. Sti, Turquía.

TOP 20 Olivins

Azeite Sabiá Blend Terroir de Fazendas Do Azeite Sabiá – Brasil

Capolivo Coratina de Capoolivo coman De Azeite Ltda. – Brasil

Capolivo Koroneiki de Capoolivo Comércio De Azeite Ltda. – Brasil

Colinas De Garzón Olio Novo 2023 de Agroland S.A. – Uruguay

Don Bosco IG Mendoza de Institusion Salesiana San Francisco Solano – Argentina

Enkardia Ultra Premium de Enkardia Dimitroulopoulou Aimilia – Maria – Greece

Gallo Special Selection de Gallo Worldwide – Portugal

GOYAG Organics de Goya en España S’A.U – España

Gran Laur de Millan S.A. – Argentina

Hermus Arbequine de Hermus Ltd Sti – Turkey

Laur Blend De Terroir de Millán S.A. – Argentina

Liá Premium de Liá Cultivators – Greece

Maeva Ecologico de Torres Morente De Aceites Maeva – España

Novavera Tirilye de Nova Vera Ltd Sti – Turkey

Olidya Domat Young 8 Verde de Tar-Pet Búyikbelen Zeytincilik Ltd Sti – Turkey

Oliva Malia Memecik de Malia Tarim A.$ – Turkey

Olivares Centenario IG Mendoza de Olivares Centenarios S.A. – Argentina

Rincón De La Subbética – DOP Priego De Córdoba de Almazaras De La Subbél España

Santa Augusta Arauco de Millán SA, Argentina

Tapiz Arauco IG Mendoza de Fincas Patagonicas SA, Argentina

Zagoda Artisan de Zagoda Tarim AS, Turquía.

Sobre Vinus 2023

Los resultados del 20° Concurso Internacional Vinus 2023 resultaron de la cata de vinos provenientes de 15 países del mundo. En total fueron 54 jurados, oriundos de 7 países, quienes conformaron 6 comisiones.

Los vinos estuvieron repartidos entre 60% de vinos de Argentina, mientras que 40% restante son productos oriundos de 14 países.

Los grandes campeones

Campeón Internacional Vinus 2023 – Ex aequo Heritage Shiraz 2022 de Wakefield Taylors Wines, Australia Contiempo Malbec Reserva 2020 de Jose Fernando Losilla, Argentina

Campeón Vinos Tintos – Premio Raúl Castellani Apartado Gran Cabernet Sauvignon 2013 de La Rural Bodegas Y Viñedos S.A Ltda., Argentina

Campeón Vinos Blancos Autóctono Chardonnay 2021 de Bodega Vistalba, Argentina

Campeón Espumante Blanco Nouvellere Sauvignon Blanc 2022 de Viñas del Viento SA, Argentina

Campeón Espumante Rosado Rosé Demi Sec 2023 de Cooperativa Vinícola Garibaldi, Brasil

Campeón Tinto Joven Universidad Juan Agustin Maza, Argentina

Mejor serie de 5 vinos en concurso Wakefield Taylors Wines, Australia

Mejor vino de Brasil Jolimont Intendente 2009 de Vitivinicola Jolimont Leda Brasil

Mejor vino de Australia Heritage Shiraz 2022 de Wakefield Taylors Wines, Australia

Campeón Destilados no vínico Gin Terrier Old Tom de Millán SA, Argentina

Top 10 Vinus

A Corazón Abierto Etiqueta Negra Cabernet Franc 2018 de Leandro Azin, Argentina

Apartado Gran Cabernet Sauvignon 2018 de La Rural Bodegas Y Viñedos SA Ltda., Argentina

Contiempo Malbec Reserva 2020 de Jose Fernando Losilla, Argentina.

Domiciano Gran Reserva Cabernet Franc 2018 de Rio Dulce SA, Argentina

Espumante Garibaldi Prosecco Rosé Demi Sec 2023 de Cooperativa Vinícola Garibaldi, Brasil

Heritage Shiraz 2022 de Wakefield Taylors Wines, Australia.

Jolimont Intendente 2009 de Vitivinicola Jolimont Ltda., Brasil

Red Puro Edición Limitada Malbec Orgánico 2022 de Red Puro, Argentina.

Taninos Malbec 2021 de Arcombe SRL, Argentina.

The Pioneer Shiraz 2019 de Wakefield Taylors Wines, Australia.

The Visionary Cabernet Sauvignon 2019 de Wakefield Taylors Wines, Australia.

Tinamú 2019 de Viña Las Perdices SA, Argentina.

