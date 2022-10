Videojuegos: la industria mendocina vale U$S 8,6 millones

Según el estudio publicado por el Observatorio de la Industria Argentina de Videojuegos, perteneciente a la Universidad Nacional de Rafaela, el tamaño de esta industria en nuestro país en 2022 alcanzó los U$S 72.341.040 (volumen calculado en base a la proyección de los recursos humanos contratados). En este ecosistema, con el 12% de participación, Mendoza ocupa la tercera plaza detrás de CABA (con el 37%) y de Buenos Aires (22%). Es decir, la participación de nuestra provincia esta valuada en U$S 8,6 millones.

Leandro Agostino, de ScoubaLigth Studios, explicó que “En la actualidad en Mendoza están trabajando 25 empresas relacionadas a la industria de los videojuegos, además de trabajadores unipersonales”. A nivel nacional esta vertical da empleo a 1.495 profesionales registrados, de lo cuales 355 son freelancers. De acuerdo a los datos del Observatorio, el 54% de las compañías que conforman esta industria a nivel nacional son micro empresas.

Según estimaciones de miembros del sector el desarrollo de videojuegos emplearía en la provincia a más de 200 personas de los departamentos del gran Mendoza, mientras que en el sur el ecosistema también ha generado sus primera firmas. Ángel Quiles, presidente del Polo de Innovación Tecnológica (PIT), le había comentado a Los Andes que la “economía naranja” en el sur está en una etapa posicionamiento y ha generado 500 posiciones, “dado que se ha dado un ecosistema de talento que hace tres año no estaba”.

Números verticales

Es oportuno destacar, que la industria de los videojuegos junto a las compañías de animación, durante el primer trimestre del año, sumaron ventas al exterior por U$S 80 millones y que proyectan cerrar el año con ingresos superiores a los U$S 300 millones por exportaciones. Durante 2021, la economía del conocimiento mendocina (de la que el sector de los videojuegos es una parte) le reportó a la provincia U$S 110 millones, un 7% el total de los ingresos por la comercialización de productos en el mercado internacional.

En Argentina esta vertical está compuesta por 130 empresas registradas distribuidas a lo largo del país y posiciona a nuestra plaza como la tercera de producción más importante de América Latina, por detrás de Brasil y México. Mientras que los principales mercados del exterior para los productos desarrollados en el país son Estados Unidos, Canadá y Unión Europea; mientras que el 71% de los desarrollos son aplicaciones para las plataformas PC/Mac con temáticas casuales (37%), de aventura (34%) y de acción (29%).

En la actualidad el 58% de los empleados que trabajan en esta industria cuenta con una carrera universitaria y se desarrollan en áreas de conocimientos específico. El 67% de las personas que desarrollan las áreas de tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. La compañía Nimble Giant Entretainment, responsable del juego de fantasía Champions of Regnum, entre otros, está realizando una campaña en la provincia para incorporar talento femenino a las 10 personas que hoy trabajan en forma remota para la empresa.

Campo de desarrollo

La industria, entro otros requisitos, demanda de sus potenciales prospecto conocimientos de probabilidad y estádistica, planillas de cálculo, testing (QA), programación e Inglés. Además de habilidades en liderazgo, desarrollo de negocios, conocimientos multidisciplinarios y cultura lúdica. Las búsquedas de talentos son intensivas y el potencial de crecimiento está precedido por una explosión de la industria en los últimos 5 años.

Para Andrés Jaliff, de Fulgora Estudio, “Mendoza se ha mantenido en torno al 10% de participación en la industria del videojuego”. Para el empresario las perspectivas de crecimiento no son fáciles de proyectar, pero estiman un crecimiento del 30% en desarrollos porque hubo una gran explosión a nivel nacional. “Esto se vio en se vio reflejado en la última edición en la Exposición de Videos Juegos Argentina (EVA), la llegada al país de 40 publishers (distribuidoras) van a potencias el desarrollo de la industria”.

Un ecosistema integrado

A mediados de setiembre, en el Campus de la Universidad Champagnat, se realizó el capítulo Mendoza de la Exposición de Videos Juegos Argentina (EVA), organizado por la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA). Evento dedicado al desarrollo y la integración de esta vertical. En este marco, que contó con charlas sobre diversos temas referidos al sector, también se realizaron mesas de negocios en las que participaron empresas y emprendedores locales con referentes de compañías de videojuegos de Canadá, Estados Unidos, Rumania, Inglaterra y líderes de las principales empresas nacionales.

Por su parte en San Rafael, también en setiembre, se concretó la primera edición del Games Developers Conference (Gadeco), organizado por la UTN San Rafael y Nomade Makerspace. Un espacio, desarrollado en el Polo de Innovación Tecnológica Mendoza Sur, que persiguió la integración de los desarrolladores de videojuegos con referentes de la industria nacional. El fin del evento era vincular a las entidades educativas y de producción con el mundo de las industrias creativas y posibles fuentes de talento, para brindar a los jóvenes del sur provincial nuevas oportunidades de empleo.