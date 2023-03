Vanesa Cara Farinelli: “El agua para la cerveza es como el terroir para el vino”

Aunque Mendoza es conocida como la “Tierra del sol y del buen vino”, lo cierto es que aquí hay espacio para todo, incluso para la cerveza. Eso bien lo sabe Vanesa Cara Farinelli, brewmaster y la primera sommelier de cerveza de la provincia, quien no solo es productora de su propia línea, llamada Gualta, y su bar, sino que también es reconocida internacionalmente, donde actúa como jurado en certámenes de todo el mundo.

Su más reciente aventura juzgando las cualidades sensoriales y la producción de este producto fue el Concurso Brasileiro de Cerveja, celebrado la última semana, uno de los que más muestras recibe en todo el mundo, más precisamente el tercero con más de 4.000 ejemplares que compitieron por ser la mejor cerveza de Brasil.

A raíz del proyecto que comenzó con su marido, donde ellos dos se ecargaban de todos los procesos de elaboración de las cervezas, la curiosidad la llevó a llevar su formación a otro nivel. Casi sin antecedentes en el país y en la provincia Vanesa decidió formarse como sommelier de cerveza y fue avanzando a base de cursos y capacitaciones. Pero su deseo pudo más y obtuvo su título en una de las instituciones más prestigiosas del mundo y se convirtió en la única sommelier de Mendoza y junto a otras dos mujeres son de las pocas juezas que hay en tierras mendocinas. “Siempre nos convocan a los concursos como juezas porque somos un poco las que llevamos la delantera en la zona, no se si por edad o por experiencia”, dijo entre risas.

Vanesa Cara Farinelli en la producción de Gualta. - Gentileza

- ¿Cómo comenzaste a ser sommelier de cerveza?

- Con mi marido, alrededor del año 2005, comenzamos a hacer cerveza artesanal de manera casera. Para 2010 ya formamos nuestra cervecería, con todos los permisos correspondientes y de a poco, el hecho de aprender sobre los procesos de elaboración de la cerveza y prestar atención a la parte sensorial, para ver si nuestro producto está bien o no, fue lo que me llevó a estudiar sommelier..

Al principio fue un poco autodidacta, buscando muchos cursos, porque acá en Mendoza era muy poca la oferta y capacitaciones sobre el tema. Buenos Aires y Córdoba fueron los lugares donde más posibilidades encontré. Hasta que completé mi formación formal en la academia Doemens, Alemania, la más prestigiosa del mundo.

- Hubo un momento de auge donde muchos comenzaron a hacer su propia cerveza, pero son pocos los que perduraron en el tiempo. ¿Cuál ha sido la clave para seguir manteniendo el espíritu del producto?

- Hacer cerveza artesanal no pasa por la cantidad de litros o el equipamiento que uno tenga, sino por todos los permisos y habilitaciones nacionales y provinciales que permitan comercializarla. Eso es lo importante, no perder la esencia de los procesos, los insumos, no incorporar químicos y respetar los tiempos de elaboración. No importa el volumen, sino no perder el eje.

Vanesa Cara Farinelli produce su propia cerveza. - Gentileza

- ¿Ha pasado la “fiebre” de la cerveza artesanal?

- Sí. El año 2015 fue un punto de inflexión, donde tenías cervecerías artesanales por todos lados. El gran colador fue la pandemia. Al cerrar los bares, ciertas cervecerías dejaron de existir. Nosotros tuvimos la suerte de poder seguir adelante. Por un lado, lo logramos gracias a la trayectoria que ya teníamos, y, por el otro, la posibilidad de poder tener nuestro propio negocio ayudó bastante.

- En el vino se habla del terroir o las características únicas que un lugar le puede aportar. En el caso de la cerveza, ¿cuál es el elemento que marca una identidad en el producto?

- La cerveza es entre el 90% y 95% agua. El agua es para la cerveza como el terroir para el vino. En el mundo existen diferentes estilos de cerveza y van surgiendo continuamente nuevos estilos. La diferencia del agua en uno u otro lugar del planeta es lo que hace que se diferencien los estilos, es algo básico.

Por otro lado, en Mendoza, más allá del agua, otro toque diferencial que se está implementando es la fusión del vino y la cerveza a través del uso de barricas que han sido utilizadas en la industria vitivinícola para madurar las cervezas. Así, se realiza un aporte sensorial que se transmite en sabores y aromas. Eso le da características diferentes a una que se pueda hacer en otra provincia u otro país.

- En tu trabajo como sommelier, ¿qué ha sido lo más llamativo que has podido encontrar en una cerveza?

- ¡Uff! La verdad es que el abanico de posibilidades es muy amplio, porque se trata de un producto tan noble que puede incorporar muchos elementos. Por ejemplo, relacionado con la experiencia como jurado en Brasil, allí es muy común el agregado de frutas de cualquier tipo.

- ¿Cómo es el posicionamiento de Mendoza en el país como productor de cerveza artesanal?

- Por una cuestión de densidad poblacional y por ser el mayor consumidor de litros, Buenos Aires encabeza la producción en Argentina. Mendoza ocupa el cuarto lugar en el país, detrás de Córdoba y Santa Fe. Va muy de la mano con la cantidad de habitantes, porque depende de la cantidad de personas es la cantidad de litros que se van a tomar. En la provincia, más allá de ser reconocida por el vino a nivel país, es interesante la cantidad de litros per cápita que se consumen, cerca de los 50 litros. Esta cantidad es menor de lo que se consume en Brasil y está bastante lejos de lo que sucede en países como Alemania o Bélgica.

Y en lo que respecta a concursos, en Argentina hay varios, uno de ellos es la Copa Cuyana, realizado a nivel regional donde participan representantes de la provincia, San Juan y San Luis. Pero también hay otros a lo largo y ancho del país.

Vanesa lleva varios años siendo jurado nacional e internacional de concursos de cerveza. - Gentileza

Perfil

Vanesa Cara Farinelli es sommelier de cervezas Doemens, maestra cervecera de Cervecería Gualta, de San Martín y jueza BJCP Certified, el programa de certificación de Juez de Cerveza de Estados Unidos, uno de los más respetado del mundo.

Siendo una de las pioneras en su profesión, se ha convertido en referencia en la región y el país, brindando charlas y capacitaciones en Mendoza, Argentina y el mundo. En tanto, en su experiencia como jueza ha sido convocada a más de una decena de competencias regionales, nacionales e internacionales, como la Copa Uruguaya de Cervezas 2022 o en varias ocasiones en el Concurso Brasileiro de Cerveja.