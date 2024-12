Usuarios de una cooperativa eléctrica de San Martín le “robaron” $60 millones

Un grupo de alrededor de 500 usuarios de la Cooperativa Eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande Limitada (de San Martín y Junín) estafaron a la entidad, pagando sólo parte de las boletas de electricidad. Se sumaron a un esquema que les permitía abonar un porcentaje, pero que figurara que habían cancelado el total. La distribuidora hizo la denuncia en Fiscalía y comenzó a investigar los pagos falsos, para cobrarles el total e iniciar acciones contra los evasores.

El presidente de la cooperativa, José Álvarez, comentó que todo habría comenzado en enero de 2024, cuando una o más personas, delincuentes cibernéticos, empezaron a ofrecer a habitantes de San Martín si querían abonar sólo parte de sus boletas de la electricidad.

Para esto, utilizaron tarjetas de terceros, que al menos en ciertos casos también fueron estafados -algunos plásticos son de Buenos Aires y de Santa Fe-, y realizaban efectivamente un pago, pero sólo por un porcentaje del total. Así, si el monto facturado era de $400 mil bimestrales (en dos pagos mensuales), se les cobraba una parte de la primera factura mensual y en el sistema de la distribuidora figuraba cancelado el importe de los dos meses.

Clonación de tarjetas de crédito y débito. Foto: Los Andes

Álvarez detalla que le ha ido llegando información de cómo operaban, pero que han iniciado una investigación interna para identificar todas las operaciones que resulten dudosas. Y que, cuando descubran quiénes son los usuarios que se sumaron a la estafa, les harán pagar la diferencia, más los intereses, y realizarán la denuncia penal individual.

Agregó, alarmado, que, si bien los delincuentes empezaron a hacer ofrecimientos en forma individual de este esquema para pagar menos, después se organizaron reuniones colectivas en Tres Porteñas y en Chapanay, cuando vieron que el sistema funcionaba, porque no había habido cortes de luz por falta de pago.

Ya han identificado un correo electrónico desde el que se pagaba a 500 usuarios, con distintas tarjetas. También descubrieron que la estafa empezó en enero y usaban una tarjeta por un par de meses y luego cambiaban a otra. Calculan, de manera preliminar, que han dejado de cobrar unos $60 millones.

El titular de la cooperativa explicó que la semana pasada tuvieron una reunión con la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, para evaluar el trabajo que se viene realizando para frenar los robos de cobre, con resultados favorables, y que, al terminar el encuentro, le comentaron lo que les había sucedido, por lo que los conectó con el encargado de delitos cibernéticos. El lunes, además, Álvarez radicó la denuncia en Fiscalía y le informó también a la presidente del EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico), Andrea Molina.

“He recibido llamados de mucha gente enojada que me dice ‘cómo puede ser que le esté pagando la factura a gente que no conozco’”, planteó el directivo. Pero sumó que también hay enojo en la comunidad, porque hay quienes hacen un esfuerzo por pagar su boleta y otros optaron por esto. De ahí que decidieron no sólo cobrarles lo que falta, más intereses, sino denunciarlos en la Justicia.