Una empresa deberá pagar U$S 1 millón por una promesa por el Mundial

Muchas empresas encontraron en el Mundial la oportunidad de apelar a las emociones de los consumidores y ofrecer promociones. Pero una empresa decidió jugar fuerte y ofrecer que, si la selección argentina ganaba el mundial, quienes hubieran comprado televisores de 65 y 75 pulgadas el día de vigencia de la promoción, recuperarían el dinero invertido. Ahora, la firma deberá pagar U$S 1 millón.

El 30 de octubre, Noblex lanzó una promoción especial por el Mundial Qatar 2022, que consistía en que, quienes compraran televisores de 65 y 75 pulgadas Black Series ese día -el de cumpleaños de Diego Maradona-, recibirían de vuelta su dinero si Argentina ganaba. El nombre de la campaña era “Paga Dios”, pero es la empresa la que deberá pagar.

Desde Noblex aseguran que, lejos de lamentarse, están felices por el resultado y ya se comunicaron con los clientes, con una original carta, para informarles que pronto estarán recibiendo novedades. Estiman que unas 800 personas compraron esos televisores, tope de gama, en la fecha indicada.

La marca Noblex ya ha enviado una carta a los participantes de la promo "Paga Dios", para notificarles que pronto recibirán el dinero del televisor que compraron

Y, como tienen un valor que oscila entre los $280.000 y $350.000, calculan que el monto total a devolver rondaría los U$S 1 millón. De todos modos, se debe aclarar que la empresa Newsan, dueña de la marca, no afrontará en realidad el pago, ya que contrató un seguro (no trascendió de qué monto).

Ya en 2017, la marca, que es sponsor de la selección argentina, había apostado a algo similar. En ese momento, se veía complicada la clasificación para el Mundial Rusia 2018. Y la promo fue que, si Argentina no clasificaba, devolvían el dinero de quienes hubieran comprado un televisor, como un modo de mostrar confianza en los jugadores de la albiceleste.

Finalmente, el seleccionado clasificó y no debieron desembolsar el dinero, pero lograron que la campaña obtuviera distintos premios y fuera ganando un espacio en las conversaciones de los argentinos a medida que el equipo avanzaba en las distintas fases, algo impensado cuando comenzó a jugarse el mundial 2018.