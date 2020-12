Una cervecería mendocina, reconocida por su impacto entre 50 restaurantes de Latinoamérica

Una cervecería artesanal mendocina, que tiene franquicias en Buenos Aires y Córdoba, quedó entre las 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, por ser un local gastronómico de alto impacto. El Botellón Cultura Expansiva es más que un bar temático, ya que se trata de una empresa B, que no sólo busca un beneficio económico, sino también generar uno social y ambiental. En el local tienen también una radio, una galería de arte y un laboratorio de proyectos.

Matías Bismach cuenta que el nombre del negocio –que creó en 2017 con sus socios Emiliano Gruini y Emanuel Facello- responde a que nació como un pequeño local de venta de cerveza artesanal con el modelo “take away” (para llevar), en botellones. Sin embargo, estaban motivados a hacer un emprendimiento más ambicioso, con triple impacto y ligado a la cultura.

Así, se trasladaron a un espacio más amplio, sobre calle Sarmiento al 600 de Ciudad, y abrieron un bar cervecero en el que sumaron una galería de arte, para ofrecer un espacio a artistas emergentes, y habilitaron una radio vía streaming, en la que analizan diversas problemáticas -de género, diversidad, música, gastronomía, cultura, política internacional, etc- y que está abierta a la participación de los asistentes.

Bismach cuenta que, en las franquicias, que se abrieron en 2019 en La Plata y este año en Córdoba, también hay una galería o una radio. Y anunció que en los primeros meses de 2021 habrá una más en la provincia, en Maipú.

El emprendedor entiende que el reconocimiento por parte de S. Pellegrino y Acqua Panna, de incluirlos en el ranking “Latin America’s 50 Best 2020 Restaurants”, como un local gastronómico de alto impacto en otras instituciones y la sociedad en general, se debe al proceso que vienen realizando como empresa B certificada. Así, trabajan en la inclusión social de personas con discapacidad y también en políticas ambientales, como la separación de residuos y el tratamiento de los orgánicos.

De hecho, este viernes, de 17 a 19, presentan por mendozaencasa.com y el canal de Youtube de Radio El Botellón la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para el sector hotelero y gastronómico. Se trata del resultado de un trabajo conjunto entre el laboratorio del bar –en el que se gestan proyectos ambientales, sociales y culturales que exceden al local-, Aegha (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza), la Municipalidad de Capital y la UNCuyo.

Bismach cuenta que la pandemia les impactó como a la mayoría de los comercios del rubro, porque no estaban preparados para el delivery ni el take away –aunque de todos modos lo ofrecieron-, pero que pudieron sobrellevar esos meses. Y ahora, que pueden abrir hasta la 1, aunque con restricciones de ocupación y protocolo, el público se ha vuelto a acercar, retomaron la radio y esperan poder volver a abrir la galería.