Una app de viajes incrementó más del 30% la cantidad de socias conductoras activas

A un año de su lanzamiento en la Argentina, la función Uber Ellas contribuyó al crecimiento de la cantidad de socias activas en la app. Hoy, cuenta con un 30% más de conductoras identificadas como mujeres, con respecto del año pasado, que manejan utilizando la plataforma. La función les permite tomar viajes únicamente de usuarias identificadas como mujeres.

Los datos indican que, en los últimos tres meses, en promedio, una de cada tres socias conductoras y socios conductores no binarios usaron la función al menos una vez por semana en la Argentina. En cuanto a los horarios de mayor uso de la función, se destaca la franja de 18 a 24 y la de 0 a 6.

“Ellas nació con el objetivo de optimizar la experiencia de las socias conductoras que manejan con la app de Uber y brindar más accesibilidad. Estamos muy satisfechos con la adopción y recepción que tuvo la función desde su puesta en marcha. Hoy son cada vez más las mujeres que confían en la app de Uber para generar sus ganancias de manera flexible e independiente y, gracias a esta función, pueden hacerlo sintiéndose más seguras”, comentó Johanna Picciano, responsable de Comunicaciones para Argentina, Uruguay y Paraguay.

El año pasado, cuando lanzaron esta nueva herramienta, desde la empresa detallaron que más de 13 mil mujeres se inscribieron en 2019 como conductoras a través de la app de Uber en la Argentina, pero solo 7 mil salieron efectivamente a manejar. Esto generó la pregunta de qué había pasado con las otras 6 mil que no lo hicieron. Y si bien la cantidad de mendocinas que manejaron para la plataforma en 2019 se había triplicado con respecto al número de 2018, aún representaban apenas el 10% de quienes conducían para esta aplicación en la provincia.

Eli Frías, jefe de Operaciones de Uber en el Cono Sur, resaltó que las mujeres conductoras logran una calificación promedio de 4,95 sobre 5, pero que aún existen barreras para que más se animen a salir a manejar. Esto, pese a que, según han expresado las mismas socias, se trata de una actividad que les permite tener independencia económica –muchas han generado ingresos propios por primera vez- y contar con flexibilidad para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades dentro del hogar y de cuidado de los hijos.

Sin embargo, un estudio que encargaron a la consultora Grow, Género y Trabajo, mostró que se genera una brecha de hasta el 40% en los ingresos entre las conductoras y sus pares varones, porque ellas temen conducir en los horarios con mejores tarifas (nocturno). Con el objetivo de acortar esta diferencia, Uber implementó “Ellas”, una función que les permite a las socias elegir si quieren viajar sólo con usuarias mujeres.

Esta opción se puede activar (y desactivar) en cualquier momento, como, por ejemplo, cuando se encuentran en una zona que no conocen o se hace de noche. También, cuando se trata de sus primeros viajes. “Consideramos que esta nueva función aumentará la confianza de las mujeres para conducir, e impactará por lo menos en dos indicadores: por un lado, contribuirá a que más mujeres utilicen la plataforma de Uber, dado que influye en la sensación de seguridad tan necesaria para el primer viaje; por el otro, podrá mejorar la experiencia de uso de la aplicación para las conductoras, aprovechando más los horarios en que hay tarifas dinámicas y/o en los horarios que actualmente les generan desconfianza para manejar, como la noche”, comentó Georgina Sticco, co-fundadora de Grow, Género y Trabajo, al momento del lanzamiento.

Y ahora lo confirman las socias conductoras que utilizan esta posibilidad. “Desde el primer día activé la función y hoy manejo solo con Uber Ellas; me siento súper cómoda. Me encanta verle la cara a las chicas cuando llego y se encuentran con una mujer. Están contentas y me dicen que les doy confianza y viajan tranquilas. Me siento muy bien llevando a mujeres; es una función que me encanta y no la cambio por nada. Sin dudas, recomiendo Uber Ellas a otras mujeres de cualquier edad. A muchas que se suben al auto y me cuentan que no saben manejar, las animo para que aprendan y prueben con Uber. Me parece una gran alternativa que, en lugar de estar en un trabajo cumpliendo un horario, empiecen a manejar porque te da mucha independencia”, manifestó Graciela (65).

Y Laura (51), otra conductora, expresó: “Desde que Uber lanzó Uber Ellas, solo manejo de noche. La función es fantástica; es uno de los mejores productos que puede haber. Al principio llevaba a hombres y mujeres, y ahora elijo llevar solo mujeres. Con Uber Ellas tenés mayor tranquilidad y siento que puedo hacer lo que quiera; manejar en cualquier horario y por cualquier lugar. Puedo estar hasta las 2 de la mañana y manejar sin miedo. Me encantaría que más mujeres prueben Uber Ellas aunque sea una semana, que se animen a salir y hacer ese primer viaje. ¡Es un antes y un después, una opción excelente y muy segura!”

“Ellas” funciona con todos los servicios de Uber en Buenos Aires y en Mendoza: UberX, Comfort, Flash y Taxi. Se activa desde la sección “preferencias de conducción”, donde tanto socias conductoras mujeres como personas no binarias pueden activarla o desactivarla en el momento que deseen. Además, tanto quienes manejan como quienes viajan a través de la app de Uber pueden actualizar su información de género en la aplicación.

La herramienta también está disponible en once países de Latinoamérica, donde en conjunto se han completado 12 millones de viajes usando la función durante el último año. “Con Ellas, buscamos generar impacto en toda la región, contribuir a sumar confianza y seguridad a la hora de salir a manejar”, concluyó Picciano. En este sentido, Uber trabaja en forma articulada con organizaciones como Grow y Mujeres 2000, con el fin de impulsar oportunidades de desarrollo social y económico para las mujeres que manejan a través de la aplicación.