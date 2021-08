Un mercado en constante movimiento

Estamos ante un momento muy interesante: un escenario con la mayor oferta de inmuebles disponibles, por lo cual la demanda genera propuestas que al propietario lo disponen a analizar. En la actualidad, las personas que buscan propiedades van a tener el poder de negociación, y una vez que la oferta se vaya agotando, se irán fortaleciendo los vendedores. “Lo que el propietario no entiende es que, con precio altos, tiene menos posibilidad de vender. Eso hace que se pierda dinero”, remarcó Fernanda Villalba, broker de Remax Chacras.

En ese contexto, ¿qué ocurrirá con los precios?. En lo que resta del 2021 seguirán en baja. Si bien se esperaba que la incertidumbre que trajo la pandemia originara bajas muy significativas, la realidad es que fueron los activos que mejor defendieron su valor, porque siguen siendo inversiones muy seguras.

La pandemia también hizo que la gente valore las prestaciones asociadas a tener un inmueble “vivible”, donde pueden contar con más espacio, estar más cómodos y poder así, transcurrir la “nueva normalidad” en ambientes más confortables. Sumado al hecho de que el home office vino para quedarse y el público también busca que su vivienda resuelva ese asunto. En función de ello, en el futuro las viviendas se volverán más tecnológicas y adaptadas al trabajo diario. Además, las personas están evaluando cambiar la zona en la que viven: mudarse a las afueras de las grandes ciudades, mayor espacio verde, más sostenibles, eficientes, etc.

Actualmente, quienes perciban deficiencias en sus inmuebles, son los potenciales candidatos a encarar un proceso de mudanza. La pandemia nos aclaró mucho las ideas respecto de las cosas realmente importantes de la vida, y quedó claro que el hogar es una de ellas.

Respecto a los emprendimientos, mientras que, en el mercado del usado algunos esperaban una recuperación, en el caso de los desarrollos inmobiliarios hay muchos emprendimientos que gozan de buena salud financiera y están estratégicamente bien concebidos: buena ubicación, demanda genuina, producto coherente, equipo de desarrollo experimentado, precios acordes. En estos casos, el profesionalismo y los criterios prácticos que permitieron controlar la pandemia y seguir adelante, van a impulsar la continuidad y conclusión del proceso comercial finalizando con resultados satisfactorios para las partes intervinientes. Todo esto sumado al hecho de que hace tres años, los costos en dólares se ubican dentro de los niveles más bajos de los presupuestos mensuales de la serie iniciada en 2008 (fuente Reporte Inmobiliario).

¿Es rentable comprar inmuebles para alquilar?

La realidad es que, para obtener una renta mensual, la vivienda en Argentina no es una buena inversión, porque la rentabilidad que da es muy pequeña, pero sí es conveniente hacer esa inversión como refugio de valor, y pensar en tener una ganancia de valor de largo plazo.

Si se compra a buen valor, en términos históricos, puede esperar venderse más adelante a precios más altos. Sin embargo, esta situación solo se da en los casos de viviendas residenciales, ya que el mercado de oficinas varía drásticamente, los alquileres de oficinas tienen rendimientos tres veces más altos que el mercado residencial. A su vez, tienen inquilinos que en general son muy confiables, que no entran en default, no dejan de pagar alquiler y que tienen una buena performance. Pero para comprar oficinas para alquilar, se requiere de una inversión mayor y es un mercado totalmente formal con todos los condimentos que requiere una empresa, y eso es algo que muchos inversores prefieren no hacer.

Dos buenas noticias para nuestro segmento

Blanqueo impulsado por el Gobierno: Si bien nadie espera una masiva movilización de recursos a través de este instrumento, sin lugar a dudas podrá tener un efecto concreto en aquellos desarrollos que tengan la capacidad de captar a potenciales inversores, que recurran a exteriorizar recursos como posibilidad de acceder a un inmueble en construcción.

Apertura a la inscripción de Mendoza Activa 2: Esta segunda etapa del programa del Gobierno de Mendoza está orientada a ayudar a pymes, cooperativas, familias y particulares en proyectos de inversión, y mantener la rueda de la economía y el empleo en la provincia. Esta etapa se inicia con 11 subprogramas, a los que en las próximas semanas se les irán agregando actividades para llegar a un total de 23, con devoluciones en lo invertido que van de 40% a 45% en Aportes No Reembolsables, y dinero en una billetera virtual que luego puede ser utilizada para adquirir insumos y servicios de Mendoza.

