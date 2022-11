Un mendocino es el nuevo director del sector Joven de CAME

El emprendedor mendocino Nicolás Alonso Barotto (33), oriundo de General Alvear, asumió ayer en Buenos Aires como nuevo director de CAME Joven, la rama sectorial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Hasta hace unos meses, se desempeñó como presidente del sector Joven de la Federación Económica de Mendoza.

Explicó que el proyecto de llegar a la conducción de CAME Joven nació hace un año y medio atrás, con Matías Brugnoli (31), referente por el Chaco, que es el nuevo Coordinador General. ”El camino comenzó hace varios años con el primer Emprender de la Cámara Joven de Alvear. Fueron los primeros contactos con la FEM y CAME Joven. Los mismos fueron derivando en actividades en conjunto y en 2019, Alberto Carleti, presidente de FEM en ese momento, apoyado por la Comisión Directiva y principalmente por la Cámara de Comercio de Alvear y Cámara Joven, me designan una tarea muy importante, que fue conducir el espacio de jóvenes de la FEM. El mismo fue repensado, planificando a largo plazo con principal interés en la creación y fortalecimiento de espacios jóvenes en toda la provincia”, recordó Alonso Barotto.

Agregó que Jóvenes FEM, “nace de la mano de varios dirigentes jóvenes de ese momento que tenían la misma visión y ganas de querer hacer y sumar a más dirigentes a las mesas de cámaras, asociaciones y a la FEM, todo esto con gran apoyo de los dirigentes mayores que son nuestros puntales”. Y sumó que el paso por Jóvenes FEM fue muy importante tanto para él como para todo el equipo que lo acompañó, y que hoy continúa en este proceso de formación continua de nuevos dirigentes.

Sobre la importancia que tiene el cargo de Director de CAME Joven, el mendocino señaló: “Es quien conduce este espacio de representación gremial empresaria joven, dentro de CAME, la entidad más federal y representativa de las pymes, donde se articula con todas las provincias mediante sus referentes, en proyectos y normativas en beneficio de los jóvenes empresarios, la formación dirigencial y la creación de comunidades emprendedoras”. Para Alonso Barotto, es muy importante llegar desde el interior del interior de Mendoza, mostrando el federalismo en las instituciones, buscando la descentralización de muchas actividades.

Misión y proyectos

Con respecto al trabajo que hará desde la conducción de CAME Joven, Alonso Barotto sostuvo que los ejes se centrarán en: gestión empresarial en beneficio del sector; armado de equipos de trabajo que formen nuevos líderes en todas las provincias; gestionar con entidades público-privada acciones en beneficio de las empresas de jóvenes y en representar en la mesa de CAME los intereses de los jóvenes.

Sobre qué labor en particular tiene planificado realizar con las cámaras territoriales y sectoriales de Mendoza y el país, adelantó que las cámaras del interior necesitan visualizar el trabajo que se hace en el territorio, la impronta que tienen los dirigentes del interior con menores recursos pero con gran impacto en la sociedad. Consideró que el trabajo territorial en las provincias es parte fundamental de los referentes de cada región y apoyándose en sus cámaras bases, lo que es esencial para la generación de nuevos proyectos.

Finalmente, y con respecto a por qué los jóvenes deben ser parte de una institución, Alonso Barotto manifestó: “Los jóvenes son el presente inmediato dispuestos a construir el futuro. Las instituciones intermedias, como las cámaras, asociaciones o federaciones, son los puentes que nos unen para plantear y saltear las problemáticas que tienen los emprendedores, comerciantes, empresarios de todo los niveles. Es un espacio que necesita oxígeno nuevo permanentemente, enriqueciendo lo construido, buscando el recambio necesarios para un sano funcionamiento”.

El flamante director de CAME Joven cerró diciendo que las energías están puestas en el año 2023 y 2024, ya que tienen un gran desafío en la mesa nacional, en conjunto con todo el equipo de trabajo que conforma CAME Joven, “con objetivos inmediatos de gestión y a largo plazo mirando a un futuro del espacio”.

Además invitó a todas las personas emprendedoras, empresarias que se sumen a la cámara de su localidad, ya que van a encontrar un espacio que los apoya en sus reclamos, un puente directo con políticas público-privadas y un trampolín para llevar a cabo ideas y nuevos proyectos que dinamicen las economías regionales. “Las instituciones intermedias son personas unidas por intereses en común en beneficios de todos”, concluyó.