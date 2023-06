Un importante supermercado busca sumar un millón de personas con su propio banco

En el último mes, Carrefour, una de las cadenas de retail más importantes que operan en el país, presentó un nuevo producto digital con el que pretende incluir, por medio de su propio banco, a más de un millón de personas al sistema financiero sin necesidad de acceder al crédito formal y con mínimos requisitos.

Por el programa de fidelidad Mi Carrefour y, a través de su Banco de Servicios financieros (BSF),la compañía presentó su nueva tarjeta prepaga virtual. “No mucha gente sabía, pero ya hace 25 años que existe el banco dentro del Grupo Carrefour Argentina”, comentó en una charla con Los Andes Mariana Lope, presidenta y gerente general del BSF.

Según explicó Lope, la tarjeta Mi Carrefour prepaga es 100 % virtual, se saca a través de la app y se transacciona virtualmente. “Apunta a incluir financieramente a un montón de gente que hoy viene, nos solicita la tarjeta de crédito y por algún motivo no se la podemos dar. Hay una demanda insatisfecha, entonces, pensando un poco en todos ellos, lanzamos este nuevo producto”, sostuvo.

“Hoy tenemos más o menos 500.000 clientes con tarjeta de crédito Carrefour, de los cuales, el 30-35% solamente tienen la tarjeta Carrefour. Entonces actuamos también como una entidad de inclusión financiera”, planteó Mariana Lope. Y añadió: “Con esta tarjeta prepaga lo que intentamos hacer es crear, junto con el cliente que no tiene un historial bancario, crear uno. A través de esto vamos a poder ayudarlo, lo vamos a conocer mejor y en determinado tiempo podemos darle acceso a una tarjeta de crédito, que es en primer medida lo que nos vino a pedir”.

Por su parte, Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina, planteó que lo que buscan es meterse en lo que llaman “Fintail”, que es una mezcla entre una fintech y un retail.

La nueva tarjeta prepaga de Carrefour busca legar a un millón de personas. - Gentileza

- ¿Por qué como uno de los gigantes del retail deciden incorporarse al negocio fintech?

ML: - La realidad es que el banco existe hace 25 años, lo que pasa es que a lo mejor el cliente no sabía que existía. Somos un banco regulado por el Banco Central y originalmente nace el banco como parte de la propuesta de Carrefour. Originalmente el eslogan de Carrefour era “Todo bajo el mismo techo”. Vendemos los productos, vendemos PGC, pero si necesitas comprar un electro, a lo mejor necesitas comprarlo con una tarjeta y en cuotas, porque tu economía hace que así lo requieran. Por eso nace, pero básicamente con el cliente de retail en el centro.

Lo que venimos haciendo en los últimos años es evolucionar hacia un banco más digital, porque así es la tendencia del mercado, porque es mejor para el cliente, porque agiliza. Y lo que surge ahora como nueva propuesta viene dado de esta realidad que vemos en el día a día de las tiendas, donde pasan más de 500 mil clientes todos los días, y es la necesidad que nos muestran.

Es un proyecto que lleva casi un año de desarrollo, pero no es que nos estamos incorporando ahora, sino que hace mucho que lo tenemos y lo que estamos haciendo es acelerando la transformación digital y los nuevos productos que vamos lanzando digitalmente y a través de una app.

FZ: - A nivel mundial, Carrefour tiene una directriz que tiene que ver con ser lo que nosotros llamamos una digital retail, una compañía donde el retail está muy presente, pero donde tenemos una transformación digital que ya la estamos viviendo y por lo que poco a poco va a ir sumando nuevos negocios, muy e

nfocados en lo digital.

- ¿De alguna manera viene a competir con las billeteras virtuales?

ML: - Tiene un rol en principio distinto, porque está más orientado a nuestro cliente. Un 35% de nuestros clientes no tenía otra tarjeta de crédito. Carrefour se la da porque conoce a su cliente, porque pasa todos los días por ahí. Lo que nosotros vemos es que, además, ese cliente es más fiel, viene más a comprar, se siente atendido en todas sus necesidades.

Mariana Lope, presidenta y gerente general del BSF. - Gentileza

- ¿Qué impacto tiene esta nueva tarjeta y el programa de fidelización de los consumidores en Mendoza?

ML: - Mendoza es un mercado muy importante para nosotros. La participación de la tarjeta es muy buena y tiene mucho nivel de utilización en la provincia. Mendoza es una provincia donde Carrefour apuesta también, es la segunda provincia, junto a Córdoba, fuera de Buenos Aires donde salimos con Express.

FZ: - Nuestras promotoras y promotores de Mendoza son muy destacados. La verdad es que Mendoza en el último tiempo ha tenido un desarrollo muy importante, con una buena respuesta en Capital y estamos empezando a buscar otras localidades.

- ¿Qué podemos esperar para los próximos años con esta transformación digital de todo el ecosistema económico?

FZ: - Por lo pronto, el objetivo es conseguir un millón de tarjetas para el banco. Y después, cuando analizas las diferentes estrategias y hacia dónde estamos apuntando, claramente el e-commerce tiene un rol muy destacado, pero nosotros creemos que el retail físico vive un gran presente y tiene un gran futuro. En el mundo, o al menos en Argentina, es un negocio que en lo que es retail está por debajo del 5%, con lo cual, sabemos que quienes viven en este país siguen prefiriendo ir al supermercado y tener la posibilidad de hacer las compras de manera física, pero es cierto que hay cada vez más un cliente omnicanal.

La tarjeta prepaga de Carrefour permite operar 100% digital. - Gentileza

- ¿En cuánto tiempo piensan llegar al millón de clientes en la tarjeta prepaga? ¿Cuántos estiman que serán de Mendoza?

ML: - Todos -risas-. Nos encantaría que todos los mendocinos tengan una tarjeta, pero todavía no lo tenemos dividido por provincia. El interior es muy fuerte en general y el millón de personas es en los próximos años, en el mediano plazo. porque tiene que ver con la cantidad de personas que hoy nos vienen a pedir la tarjeta de crédito y le tenemos que decir que no. No es un número al azar, sino que es en base a nuestra historia pasada reciente de clientes que están ávidos de tener la tarjeta de crédito y que por el momento no se la podemos dar.

FZ: - Mendoza es una plaza donde Carrefour y la tarjeta tienen un gran desempeño, con lo cual imagino que va a ser de las tres provincias donde más recepción va a tener la nueva propuesta, teniendo en cuenta la participación que tenemos en la provincia y fundamentalmente la participación que tiene la tarjeta dentro de las compras que hacen los mendocinos.

- Dentro del universo Carrefour, ¿Cuánto representa el banco como unidad de negocios para la compañía?

ML: - Casi el 10% de las ventas de Carrefour se pagan con la tarjeta de crédito Carrefour, además de otros servicios que presta. Hoy tenemos ese nivel de participación, con la tarjeta prepaga esperamos que suba, obviamente con este millón de clientes que esperamos alcanzar.

Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina. - Gentileza

- Saliendo un poco del banco, pero dentro del negocio del retail de Carrefour, en un contexto como el que estamos viviendo en el país, con altos niveles de inflación. ¿Cómo es el consumo de los clientes?

FZ: - Están muy atentos a encontrar la mejor relación precio-calidad y en eso Carrefour, más allá de programas como Precios Justos, donde venimos acompañando desde el comienzo, tenemos una propuesta que tiene que ver con nuestros productos que cada año va creciendo más en su participación. En 2015 la proporción de las ventas de los productos Carrefour estaba en torno al 9% y hoy la apuesta es terminar el año en torno al 24% de las ventas de alimentación, con lo cual encontramos que los clientes venden esos productos una gran opción para rendir mejor su sueldo.

- Como empresa, ¿Cómo se responde a la suba constante en los precios de muchos productos?

FZ: - El 98% de los productos lo realizan pymes de todo el país, con lo cual las acompañamos a lo largo de toda la relación. Nosotros estamos hace 40 años en el país y nuestro negocio tiene que ver con mantener relaciones comerciales sustentables, con lo cual buscamos acompañar a todos y a cada uno de nuestros socios. Tenemos 4.400 proveedores y la voluntad tiene que ver con acompañarlos. Es un esfuerzo compartido y buscamos soluciones para que tanto las pymes como nuestros clientes puedan encontrar la mejor solución en Carrefour.