Un especialista en impuestos sugieren para Mendoza un propio mini RIGI

El profesional observó que el RIGI dará frutos importantes en cuanto a inversiones y expresó que ha habido un cambio en el sistema de coparticipación federal, pero no se ha dado aún una respuesta adecuada. “Hay regímenes muy distorsivos como son los Ingresos Brutos, pero para las provincias es su principal fuente de recaudación”, señaló el especialista. En este marco, concedió que no es sencillo bajar este impuesto para los gobiernos ya que representan entre el 70% y el 90% de las recaudaciones totales. “Reformarlo implica dar pasos sobre seguro porque si no se desfinanciaría a las provincias”, comentó Paolina y agregó que para hacerlo se necesitan acuerdos amplios y planificación.