Un economista descartó que Milei vaya a recibir el Nobel de Economía: “No se enganchen con pavadas”

El economista Juan Carlos de Pablo dio su punto de vista sobre las declaraciones hechas por el presidente Javier Milei durante su visita a Praga, República Checa y descartó que pueda recibir el Premio Nobel de Economía.

Durante una ceremonia de premiación, donde recibió un galardón del Instituto Liberal de Praga, Milei expresó: “Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica. Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian”.

En una entrevista con María O’Donnell por Urbana Play, De Pablo opino acerca de las declaraciones de Milei: “Eso es una pavada. Primero que vos no te postulas, te postulan. Segundo es para avances en teorías y no hay avances en teorías. Es un comentario olvidable como cualquier otro. No se enganchen con pavadas. Levanten la puntería”.

Previo a ello, el economista criticó al Fondo Monetario Internacional (FMI) por las exigencias a la administración Milei en un documento público. También discrepó con la visión económica de Alfonso Prat-Gay.

“Esto de que el Fondo Monetario Internacional hable en público de los países miembro es una barbaridad total. El documento tiene que ser interno. No están cumpliendo su verdadero rol, que es ayudar a los países miembro en privado. Hace unos meses atrás, los funcionarios del Fondo le pedían al Gobierno que se ocupe de los pobres también. Y Milei debe pensar ‘¿Vos querés que me ocupe de los pobres? Bueno, mandame la guita. Dejame de joder’”, analizó.

Además, opinó que el diagnóstico del organismo crediticio está errado al mencionar una “recesión prolongada” para Argentina: “Está mal informado. Ni siquiera mira los datos. Hay que decirle al Fondo Monetario Internacional que, por lo menos, se informe. Es de cuarta”.

Después, De Pablo afirmó no estar “convencido” de que el oficialismo “quiera fondos frescos del FMI”. “Para nada. Todo lo que quieras, pero no le den pelota a eso”, reforzó.

Sin embargo, subrayó que si el organismo dirigido por Georgieva “le otorga al país 40.000 millones de dólares, el problema del ‘no hay plata’ podría convertirse en ‘hay algo de plata’”. “La situación cambiará considerablemente”, predijo. Finalmente, el economista contrastó su opinión con el diagnóstico del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de Mauricio Macri.