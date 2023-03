Un cosechador debe levantar 13 toneladas de uva para cubrir gastos mensuales

Pasó la Fiesta de la Vendimia, ya festejaron, ya hicieron lobby los bodegueros viendo qué más le pueden sacar al poder político, los candidatos de todo tipo se mostraron a su antojo, el ministro de Economía, Sergio Massa, volvió a decir cosas que no suceden con el “dólar malbec” y ya tenemos nueva reina.

Pero no se escuchó este dato en ningún discurso. El valor de la ficha que se le paga al cosechador por un tacho de 22 kilos de uva tinta (la que más se paga) es de unos $ 300 en promedio. Si por día levantan 27 tachos, se harán de 8.100 pesos y llegarán a los 178.200 pesos al mes después de 22 días de trabajo entre las viñas. El monto se acerca a los que se calcula será el valor de la Canasta Básica Total de marzo. En concreto, deberá levantar 594 kilos de uva por día que serán 13.068 kilos, es decir 13 toneladas al mes para cubrir los gastos que demanda vivir.

Hernias de disco en la espalda, esguince y desgarros en los músculos de los brazos, fracturas óseas y daños en los cartílagos son algunas de las consecuencias más comunes que genera levantar esa cantidad de kilos por día, según los medios y referentes sindicales consultados.

Mendoza 5 de febrero 2021 Sociedad Cosecha en Finca la Jacintana, Bodega Lagarde Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Si no hago este trabajo no puedo alimentar a mi familia, es sacrificado pero al no haber estudiado no me queda otra, tengo tres hijos y necesito el dinero”, comentó Brian, un cosechador de 22 años de una finca de Vista Flores, Tunuyán, uno de los departamentos de la zona del boom vitivinícola por los vinos de alta gama que se producen en el Valle de Uco.

¿Si a legisladores y miembros del Poder Judicial se les pagara igual, 300 pesos una ficha, cuántos kilos deberían levantar para ganar lo que perciben?

Si ponemos en promedio un millón de pesos que deben estar cobrando los ministros de la Suprema Corte, deberían levantar unos 150 tachos por día, 3.300 kilos, para lograr 45.000 pesos. En 22 días tendrían 990.000 pesos, pero deberían haber levantado 3.300 tachos, lo que equivale a unos 72.600 kilos de uva.

El presidente de la Cámara de Diputados y el vicegobernador Mario Abed, "cosechando".

Un legislador provincial que anda por los $ 500.000 pesos, sería la mitad de los ministros de la Suprema Corte, debería levantar 75 tachos diarios, 1.650 kilos, para hacerse de 22.500 pesos por día y llegar a los 500.000 pesos mensuales que implicarían 1.650 tachos, unos 36.300 kilos de uva. Tachos más, tachos menos deberia levantar el gobernador de la provincia.

El gobernador Suárez, el ex gobernador Cornejo también "cosechan".

Pero volvamos a lo que pasa en la vitivinicultura, uno de los sectores apañado por la política. Ya hay un candidato a gobernador, que no es del sector, y que considera que hay que seguir apostando por esa actividad. Su desconocimiento sobre la realidad de la industria siempre fue una constante que lo caracterizó y que ningún referente del sector se lo dirá en la cara por temor, pero lo dicen por lo bajo.

El trabajador de viña que más cobró en febrero, en función de las categorías de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines, fue el mecánico que llegó a los 102 mil pesos y el empleado de bodega, fue el oficial tonelero entre los operarios, con 81.104 pesos y entre los administrativos el encargado de sección con el mismo sueldo en bruto, sin los descuentos previsionales, sin adicionales ni antigüedad. Ahí estuvieron todos de acuerdo, las distintas entidades, que se pelean por otras cosas, en esto firmaron todos juntos. Recordemos que la Canasta Básica Total en Mendoza en febrero superó los 146 mil pesos.