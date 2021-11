Todesca Bocco: “No podemos subsidiar viajes al exterior en cuotas fijas en pesos”

El gobierno nacional defendió este martes su decisión de “eliminar el subsidio” al financiamiento de pasajes y paquetes turísticos al exterior al señalar que su objetivo es “cuidar las reservas” para que se usen para la reactivación económica del país.

Esto fue expresado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, quien ofició de vocera de la reunión de Gabinete Económico que encabezó el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada.

“Quiero que se entienda bien la idea: nosotros estamos cuidando las reservas para tener los dólares suficientes para seguir creciendo. Ese es nuestro objetivo”, dijo la funcionaria tras la reunión con el jefe de Estado y los ministros.

Y señaló que al mismo tiempo que el Gobierno dijo “no podemos subsidiar viajes al exterior en cuotas fijas en pesos”, hizo “algunas modificaciones para que los empresarios puedan hacer pagos anticipados de maquinaria para poder producir”.

“Nosotros no queremos castigar a nadie, ni nos parece mal que la gente viaje al extranjero, al contrario. Lo que no podemos hacer es financiarlo en pesos a tasa fija, porque le estaríamos dando un subsidio a un sector de la población que no lo requiere”, expresó.

Las declaraciones de la economista apuntan a que mientras los ciudadanos pagaban sus viajes al exterior en cuotas en pesos, el Banco Central debía desembolsar los dólares para cumplir los compromisos con el exterior en un solo pago.

Por ello, el Estado argentino terminaba saldando la deuda con el prestador en un solo pago mientras que el consumidor la abonaba en cuotas en pesos que iban siendo licuadas por la inflación, según explican en el Gobierno.

Para Todesca Bocco, la mayoría de las personas que viajan al exterior pueden hacerlo sin asistencia directa del Estado. E indicó que esas mismas personas ya reciben subsidios públicos por otras vías, como por ejemplo las de las tarifas.

“Los subsidios que ya damos son muchos, y están todos asociados a la actividad económica”, indicó la funcionaria.

Por otro lado, dijo que el Gobierno va a trabajar para que el turismo receptivo funcione, dado que es muy importante para la actividad económica y para el ingreso de divisas a las Argentina.

“Puede haber algunas personas que no puedan viajar porque no pueden financiar del mismo modo que antes, pero eso será solo una porción de la gente porque hay gente que sí tiene, por supuesto, la posibilidad de pagar su viaje en una sola cuota, ¿verdad?”, expresó.

Y agregó que esas personas que sí pueden pagarse sus viajes sin subsidios del Estado, es porque tienen “sus ahorros en dólares o en pesos”. “No hay ningún tipo de prohibición, lo que no hay es un subsidio para las personas que pretenden comprar paquetes en cuotas sin interés”, afirmó.