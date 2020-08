Todavía sin perforaciones, los petrolerss recuperan parte de su actividad

Los gremios petroleros de Mendoza llegaron a un acuerdo con YPF para reactivar en parte al sector, que quedó resentido por los efectos de la pandemia. El compromiso entre las partes implica reactivar 12 equipos, seis de pulling y seis de workover en la provincia. Ahora, la preocupación de los trabajadores pasa por la falta de perforaciones y por lo que esto pueda significar una vez que quede sin efecto el decreto presidencial que impide los despidos.

Por lo pronto, el convenio del sindicato con la petrolera son buenas noticias. La semana pasada se pusieron en operación cinco equipos de pulling que se utilizan para la adecuación de pozos (remoción y remplazo de tuberías, bombas, varillas). Dos de ellos ya operan en Malargüe y tres en la zona norte de Mendoza (Barrancas, Vizcacheras y La Ventana), y se espera la activación de la sexta torre en los próximos días, también en el norte de la provincia.

Además, desde YPF señalaron que es inminente la entrada en operación de tres equipos de workover en la cuenca cuyana, los cuales son utilizados en la terminación y reparación de pozos, paso previo a la puesta en producción. “Se están terminando de realizar las tareas de adecuación para que comiencen a operar. Los restantes tres equipos de workover se pondrán en marcha en noviembre de este año”, completaron.

El compromiso implica que, de forma directa, unas 500 personas volverán a la actividad, para cumplir tareas en los equipos de torre y a estos se les sumarían los trabajadores indirectos.

“El sostenimiento de la mano de obra se da en función de los distintos cronogramas de trabajo acordados con los gremios y permitirá que se recupere un 70% del personal activo antes de la pandemia. Además, es importante destacar que la activación de los 12 equipos por parte de YPF repercutirá positivamente en las empresas de servicios, en su mayoría Pymes locales, que cubren distintas necesidades (metalúrgica, transporte de personal y gomerías, entre otros) para el upstream en Mendoza”, sumaron desde la petrolera.

Volver al trabajo

“Desde que empezó la pandemia llegamos a tener 1.100 personas inactivas, y hoy celebramos tener seis equipos de pulling y cuatro de workover, porque significa unas 25 personas trabajando por equipo”, explicó al respecto, Julián Matamala, secretario general del sindicato de jerárquicos petroleros de Cuyo y La Rioja.

Sin embargo, la reactivación no es completa, y el resto de los trabajadores continuarán bajo los efectos del artículo 223 bis, que implica una reducción del sueldo al 60% de lo que cobraban en febrero, antes de que se dictara la cuarentena. “Volvimos a firmar la extensión desde el 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre”, agregó Matamala.

En tanto, el sindicato negocia acuerdos para que ítems como “productividad”, “adicionales por yacimiento” o “torre”, así como el bono de paz social se tomen como “no remunerativos”, a fin de que el importe pase directamente al bolsillo de los trabajadores, sin las deducciones impositivas que afectan al salario. La prioridad, sin embargo, es mantener los puestos de trabajo. El representante del sector jerárquico señaló que alrededor de un 15% de los puestos laborales podrían perderse una vez que el Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 que prohíbe los despidos pierda su efecto.

El titular del Sindicato de Petróleo y Gas privado de Cuyo, David Castro, coincidió con Matamala en cuanto al impulso positivo que significa el acuerdo, pero señaló que la vuelta a la actividad será “de forma muy gradual”.#De hecho, indicó que es posible que este año no se hagan nuevas perforaciones y el personal que realiza usualmente esas tareas siga cobrando el 60% del sueldo. “Vamos a seguir con más de 1.000 personas en domicilio hasta que el transporte de carga de larga distancia recupere la actividad a pleno y el sector aeronáutico vuelva a demandar combustible”, apuntó.

“Hoy un obrero que ganaba en promedio $140.000 está ganando $84.000, y debió adaptar su vida a ese salario, pero la incertidumbre de estar 150 días en casa sin salir a trabajar no es gratuita, y los trabajadores están pasando un mal momento”, agregó.

El sector arrastra una pérdida de poder adquisitivo del 15% de 2019, y este año no se pudo negociar un incremento, porque lo más importante fue garantizar que no se perdieran puestos de trabajo y que todos pudieran seguir cobrando sus salarios. “No entregamos derechos, pero debimos ceder en situaciones para poder trabajar, ya veníamos de una caída del precio de petróleo internacional, que comenzó complicando las cosas, e hizo que YPF no tomara petróleo a algunos yacimientos, después la pandemia terminó por paralizar todo, y ahora poco a poco se va recomponiendo esa situación también, y a precios internacionales ya estamos casi a la par de lo que implica el barril criollo”, cerró Castro.

Compras de crudo

El sector ha ido dando muestras de mejoría desde el inicio de la pandemia, en comparación al panorama de principios de abril, cuando YPF decidió comunicarle a las operadoras independientes que se dedicaría a refinar su propia producción y alrededor de 19 operadoras independientes quedaron sin la posibilidad de vender.

Esta situación llevó al Gobierno de la provincia a solicitarle a la empresa que mantuviera sus compras de manera que le permitiera a las operadoras continuar, al menos, con un volumen mínimo de producción mientras dure la pandemia.

La solicitud fue atendida y las ventas se reanudaron en julio. Si se analizan los actores de la producción provincial, surge que, del total de la producción de Mendoza, aproximadamente, el 65% lo produce YPF SA (con una capacidad de aproximadamente 17.000 m3 diarios), 23% Pluspetrol SA y el resto de las operadoras que suman once empresas, se reparten el 12% de la producción total. La petrolera ya trabajaba al 70% de su capacidad en mayo, pero llegó a operar al 50%, por lo que desde la subsecretaría de Energía señalaron que se observaba una recomposición de la situación que le permitía repartir las cargas, y evitar que las pymes locales quebraran.