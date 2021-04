Teléfonos con las mismas prestaciones del iPhone, pero a mitad de precio ¿qué comprar?

Adquirir un celular de alta gama resulta difícil en un contexto económico como el actual, y en el que además, no existe la posibilidad de cruzar la frontera para aprovechar los precios que se ofrecen en países como Chile, a lo que se suma que desde hace tiempo los impuestos al dólar hicieron que transacciones como estas se encarecieran un 65% en el país.

En este contexto, el iPhone 12 de 128 GB cuesta alrededor de 879 euros en Amazon, y no solo resulta costoso para los argentinos, sino que además es difícil traerlo. Entonces, ese el precio a superar para muchos consumidores. No obstante, la competencia entre las marcas abre posibilidades para los usuarios, y es posible adquirir al menos cinco celulares bien equipados, de diferentes marcas, y con precios que no superan los u$s500.

La marca Samsung es una de las preferidas en el país, y podemos destacar el Samsung Galaxy S20 , como el más costoso de esta línea, aunque no el más caro de los alta gama. El S20 Fan Edition viene con 6 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento, y se puede expandir su memoria hasta 1 Terabyte con una micro SD. Cuesta alrededor de 70.000 pesos según el modelo, se compra en casas como Musimundo, y promedia los 493 dólares, según la cotización en el mercado informal).

Por otro lado, el conflicto que mantiene Estados Unidos con China, es el causante de que el Huawei P40 Lite no tenga apps de Google, pero aún así, se destaca por sus características especiales, como un panel IPS de 6,4 pulgadas con resolución Full HD+.

Su procesador es el Kirin 810, y tiene 6Gb de memoria Ram y 128 GB de almacenamiento. Se vende entre $66.000 y $44.000 en el país, o en alrededor de u$s500 si se tiene en cuenta la cotización informal.

Además, se pueden destacar sus cuatro cámaras traseras con un sensor principal de 48 MP, una batería de 4.200 y una carga ultrarrápida de 40W, lector de huellas lateral y tecnología NFC.

Dentro de la línea Samsung también se puede hablar del M11 , con una batería de carga rápida y con gran autonomía (5.000 mAh). Su pantalla es de 6,4 pulgadas y ofrece resolución HD+.

En cuanto a la memoria, junto a sus 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, se puede considerar la opción de ampliar el almacenamiento con una microSD. Y para quienes disfrutan de una buena imagen, tiene tres cámaras traseras, lideradas con un sensor principal de 13MP. Su precio: alrededor de $40.000, o u$s282.

El POCO X3 NFC de Xiaomi, también se puede destacar, especialmente por su precio. Tiene una pantalla IPS 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, y como procesador el Snapdragon 732G. En Argentina se consigue por alrededor de $60.000.

Otra opción es el Motorola Edge , con un tamaño de 6,7″ y su curvatura de casi 90 grados alrededor de ambos lados, la pantalla Endless Edge ofrece vistas sensacionales y maximiza el campo de visión. Se destaca su resolución HDR10+ y tiene una frecuencia de actualización de pantalla de 90 Hz. Además, viene con 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento. El precio: $75.000 en la página oficial de Motorola Argentina, o alrededor de u$s528 (según la cotización blue del día de la fecha en $142 por dólar).

Snapdragon 865: alrededor de u$s1.000

Para quienes buscan un procesador más potente, hay que tener en cuenta que la gama top de los smartphones requiere de una mayor inversión.

Entre estos, encontramos al Xiamo Poco F2 Pro, es otro alta gama a destacar, tiene una pantalla de 6.67 pulgadas que permite desarrollar una resolución de 2.400 x 1080 pixeles, y una memoria de dos variantes: 6GB RAM /128 GB interna y 8GB / 256GB (sin ranura para micro SD).

La batería de este teléfono es de 4.700 mAh y tiene un sensor de huella dactilar en la parte de abajo de la pantalla. Su precio en Argentina: desde $125.000, o alrededor de u$s880.

La misma línea tiene el Mi10T, con una pantalla con 144 hercios de frecuencia en la actualización (pensada para los gamers), que mide 6.67 pulgadas y una memoria interna de 128 GB, y entre 8 y 6 GB de Ram. El mismo cuesta alrededor de $100.000, y en su versión ligera puede conseguirse por $73.000 (desde u$s704 para el de 8 GBde Ram).