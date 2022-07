Supermercados: se aceleran los aumentos en los importados

El 2 de agosto se cumplirá un mes desde la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía de la Nación. La renuncia del “superministro” de Alberto Fernández agravó y aceleró algunos inconvenientes que ya venía teniendo la gestión y que se reflejan en las góndolas de los supermercados de Mendoza, con aumentos de precios y restricciones en las compras.

Si bien por el momento no ha habido desabastecimiento, no se descarta que esto pueda suceder en las próximas semanas, sobre todo en aquellos productos importados o en los que tienen algún insumo que viene del exterior. Esa es una de las consecuencias de la restricción al acceso de divisas para la importación que dispuso Guzmán antes de marcharse, lo que ha complicado a todos los sectores productivos del país y la provincia.

“La incertidumbre por las medidas del Gobierno hizo que los precios de los importados o los que tienen insumos traídos del exterior aumentaran por encima del promedio (el café, por ejemplo, aumentó 11,7% en junio)”, contó Rubén David, gerente de Oscar David. “Hay productos que tenemos, pero hay otros que está costando más conseguirlos. Uno de esos casos es el del aceite”, agregó.

Sin referencia de precios

El empresario del supermercado y mayorista mendocino señaló que la evolución de los precios es algo que se evalúa día a día con cada producto. “Ahora aumentaron los fiambres. Vamos a ver qué pasa con los que tienen algún componente del exterior, como el músculo de cerdo, que con la producción local no se logra abastecer toda la demanda”, comentó.

El mayor problema que enfrentan los supermercados hoy es la falta de referencia de precios para los insumos y los plazos para poder acceder a los productos. “Hay quienes son responsables y esperan a ver a qué precio va a conseguir los productos; y los que por las dudas pone un precio, guiándose por la cotización del dólar”, detalló David.

Al respecto, el economista Carlos Rodríguez opinó: “Estamos ante un problema. A mi criterio, ya no se puede seguir poniendo parches. Esto requiere un plan integral con consenso y apoyo político para poder hacerle frente a la situación”.

Sin embargo, aseguró que desde la macroeconomía aún no hay un plan coherente que apunte a una reactivación económica en todos los sectores. En este sentido, argumentó: “Estamos a la espera de las medidas que van a salir. Por el momento son solo enunciados, pero poco se ha hecho sobre la política fiscal y la monetaria. Eso está impactando. Al restringir la importación por la falta de dólares hay falta de insumos industriales y ni hablar de los productos finales”.

Asimismo, planteó que la escasez que puede darse, sobre todo en los productos de consumo masivo, responde a la decisión de la gente de “ahorrar” en mercadería. “En los artículos de consumo masivo puede haber faltantes, porque un mayor incentivo para comprarlos. Esto es porque todo producto duradero, que no se echa a perder, ayuda a ahorrar. Son un resguardo contra la inflación”, comentó Rodríguez.

El economista adelantó que el escenario podría empeorar en los próximos meses: “Si no se resuelven las trabas a las importaciones va a empezar a haber más faltantes, porque no en todos los casos es viable la sustitución de productos traídos desde el exterior. En este contexto, no está mal que las empresas apliquen límites en la cantidad de productos por cliente”.

Cómo se soluciona

Para poder lidiar con este escenario, Rubén David sostuvo que es fundamental para los supermercados tener una estrategia de abastecimiento y compra. “Tratamos de hablar con nuestros proveedores, de amortiguar la suba de precios con el stock. A algunos proveedores decidimos no comprarles, si creemos que las subas son excesivas, aunque eso signifique que después va a faltar en la góndola”, justificó.

Oscar David mencionó como ejemplo el caso del azúcar, donde hoy tienen faltante de las segundas marcas. “El precio de las primeras y las segundas marcas se ha acercado mucho. Esto es porque, en este contexto, las empresas grandes tienen más respaldo, lo que hace que los más chicos tengan menos stock de productos y materias primas, acercando los precios a los de las primeras marcas. Nos pasa con el azúcar, el shampoo y varios productos importados”, detalló.

Ante este escenario, Rubén David detalló que los compradores tienden a comprar solo lo que está a su alcance. “Comparan mucho los precios y muchas veces cambian de marca para llevar lo más económico. Los clientes miran muy detalladamente qué les conviene”, declaró.

También desde Carrefour hablaron sobre los problemas de abastecimiento y comentaron que parte de la solución es la apuesta por la incorporación de Pymes locales a su red de proveedores. En lo que va del año han sido 100 las pequeñas y medianas empresas del país que se han sumado. Hoy, más del 50% del surtido de alimentos que se encuentra en las sucursales argentinas de la cadena es producido por Pymes locales.

Qué pasará con el café

Uno de los grandes interrogantes que se planteó en las últimas semanas es acerca del abastecimiento de café, ya que la materia prima es en su totalidad importada, sin posibilidades de reemplazarla, y el cupo otorgado por las autoridades nacionales no alcanza para cubrir la demanda.

Aunque aun no hay una resolución cierta respecto a la ampliación del cupo para importar, en el caso de Oscar David, su gerente anticipó que podrían superar al menos el mes de agosto con el stock que tienen. “Creo y espero que podamos pasar el invierno con lo que tenemos”, expuso.

De todas maneras, desde el supermercado mendocino decidieron aplicar una estrategia de restricción de compra para poder garantizar la demanda de todos sus clientes.

“En algunas marcas hemos tenido que restringir la libertad de compra a dos unidades por familia o cierto número de cajas para los mayoristas, para que todos puedan acceder”, completó.