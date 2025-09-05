Sube el dólar antes de las elecciones en PBA: a cuánto cotiza hoy

En la previa de las elecciones en la provincia de Buenos Aires , el dólar minorista cotiza al alza este viernes 5 de septiembre : $1.340 para la compra y $1.380 para la venta. Se trata de una suba de $5 respecto al cierre del jueves, después de una semana marcada por la intervención del Gobierno en el mercado.

Frente a un tenso contexto en la política, el inicio de septiembre se caracteriza por el arrastre de la volatilidad observada en las tasas de interés y el tipo de cambio. El pico nominal fue el pasado lunes, a $1.385 .

Para este mes, la mediana de las proyecciones ubica el tipo de cambio nominal en $1.362 por dólar. En tanto, hacia diciembre de 2025, el consenso señala un dólar a $1.441 , cifra inferior al techo actual de la banda cambiaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1963994319729160194&partner=&hide_thread=false Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/2jodjm91Kk — Prensa BNA (@prensabna) September 5, 2025

ICBC $1.330 / $1.382

Macro $1.335 / $1.385

Supervielle $1.348 / $1.388

Patagonia $1.340 / $1.390

Santander $1.350 / $1.390

Galicia $1.350 / $1.390

BBVA $1.350 / $1.390

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.787,50 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.345

Venta: $1.365 (=)

El Banco Central publicó un informe en el que estima cuánto cotizará el dólar luego de las elecciones Cotización del dólar - 5 de septiembre NA

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.385,20 (+ $8,16)

Venta: $1.385,87 (+ $7,57)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.387,09 (+ $7,84)

Venta: $ 1.389,90 (+ $7,77)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.